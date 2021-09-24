Красноярец увидел прекрасную незнакомку во сне, нарисовал по памяти портрет и нашел ее в другой стране

Фото из личного архива героев публикации

Скажете, не бывает? Бывает! Если верить в знаки судьбы, и... немного им помогать. Андрей Коваль, 23-летний инженер ПТО из Красноярска, увидел во сне прекрасную незнакомку и потерял покой. Парень, к слову, не верит в мистику, был уверен, что девушку уже где-то когда-то видел, вот и напомнило о ней подсознание. Но кто она? Как искать? А без нее – никак! И он нарисовал ее портрет, разослав с просьбой найтись по социальным сетям.

Фото из личного архива героев публикации

«Максимальный репост!»

Удивительная история началась в 2018 году. Андрей тогда еще учился в красноярском строительном техникуме на специальности «инженер сетей газоснабжения».

- Девушка снилась мне несколько дней, - рассказывает Андрей. - Черты лица были настолько прекрасные и запоминающиеся, что я понял, мне точно нужно её найти. Пытался понять, где же я мог с ней встречаться? Была ли это встреча мимолетной или мы могли быть знакомы? Тогда появилась бы хоть какая-то зацепка. Но – бесполезно! Ни одной подсказки! Тогда у меня остался один выход – искать ее через социальные сети, сейчас это великая сила.

Фото из личного архива героев публикации

Но... как сделать это без имени, без единого фото? Андрей взялся за карандаши. Рисовал по утрам, несколько дней. Наконец, увидел – с листа на него смотрит та самая, красавица из снов!

Пересняв его, выложил на странице в социальной сети, и попросил «максимальный репост»: мол, друзья, выручайте!

«Снится мне уже пару недель. Раз снится — значит где-то встречал. Очень хочу её найти. Если вы узнаете в ней свою знакомую или, ещё лучше, себя, откликнитесь. Максимальный репост, для вас — это пустяк, а для меня очень важно»,

Фото из личного архива героев публикации

Пост стал расходиться стремительно: необычную историю подхватили десятки людей, сначала знакомые Андрея, потом «знакомые знакомых» и так далее. А в это время, за тысячи километров...

Случайная встреча три года назад

Кристина (тогда ей было 27, Андрею – 21) жила в Казахстане, работала преподавателем в музыкальной школе (по образованию – дирижер-хоровик).

- 2019 год, новогодние праздники только заканчивались, я довольно долго не появлялась в соцсетях, решила зайти и «разведать обстановку». И почти сразу наткнулась на пост Андрея в ленте, кто-то из друзей сделал репост. Сердце заколотилось! Я не понимала, похожа я или нет на эту девушку, но в тот момент мне искренне хотелось, чтобы этот пост был обо мне. Я открывала и закрывала этот портрет десятки раз, в мыслях вертелось: «Обо мне. Нет, все-таки это не я. Или может я?». Ну и подумала, может все-таки ему написать? И... решилась!

Фото из личного архива героев публикации

Что же выяснилось? Удивительное. С Красноярском Кристину связывают родственники, здесь живет тетя. А Андрея с Казахстаном – место рождения и многочисленные родственники. К ним на свадьбу он прилетал в 2016 году. Как позже выяснится... на ней же была и Кристина. Видимо, где-то здесь они и обменялись мимолетными взглядами. Три года назад!

- Я вспомнила его, - признается Кристина. – Тогда, на свадьбе, он мне понравился. Я честно любовалась Андреем, мы даже говорили немного, но что могло быть между нами – мы так далеко друг от друга живем. А потом, Андрей уехал и я его больше не видела. Мы не общались, все забылось.

- Когда мне написала Кристина, я был в шоке, - признается Андрей. - Она была прекрасна!

А что было бы, если....

Сначала ребята переписывались. Чувств было не скрыть, но...

- Это было все на уровне фантазий и мечтаний, - говорит Андрей. Мол, а чтобы бы было, если… И о свадьбе говорили, и о семье. Но на все 100% это информация как реалии в моей голове не укладывалась.

Фото из личного архива героев публикации

- Андрей был очень далеко и я старалась просто наслаждаться нашим общением, видеозвонками, - вспоминает Кристина. - Безумно хотелось встретиться, но моя работа и его учеба это сделать не давали.

Но Андрей уже для себя понял - хочет прожить с его девушкой из снов всю свою жизнь. Правда, родители, видя отношения, переживали, у парня - выпускной курс!

Та самая встреча случилась 29 мая 2019 года. Кристина сдалась и приехала в Красноярск, чтобы побыть какое-то время, узнать Андрея уже не как парня из социальной сети. Но...- Мама, была очень даже не против того, чтобы мы поженились. Главное, чтобы я диплом получил, а уж потом все остальное. Мне был задан всего один вопрос: «Любишь? Тогда женись». О чем говорить, мама даже букет выбирала, с которым я встречал Кристину в нашу первую, самую важную встречу. Я просто положился на женскую интуицию и не прогадал.

- Всю весну на меня наседали друзья и Андрей – надо приехать в Красноярск. Да я и сама была только за. И вот, 29 мая мой поезд прибыл. Это была наша самая первая встреча уже после того, как мы стали переписываться, ну, или если буквально, вторая. Я не думала, что Андрей меня будет встречать на перроне. Мне казалось, что он меня уже увидит отдохнувшую после дороги. Цветы были восхитительны. А когда увидела его маму, то вообще перестала понимать, что происходит. Большой чемодан, толпа людей, и тут он мне вручает букет. Встает на одно колено... Совсем я не ожидала получить в тот же день в придачу к букету... кольцо!

А дальше – можно долго не рассказывать. Заявление Андрей и Кристина подали 3 июня, а 5 июля уже поженились. Отношения уже, можно сказать, проверены временем – пара три года вместе. За это время Кристина и Андрей действительно практически не расставались. Для этого красноярец даже переехал в Казахстан, оба работают, планируют и будущую семейную жизнь. Что будет? Теперь уже что бы ни было – главное, вместе...

Семейный психолог Андрей Зберовский:

- В практике психолога это довольно рядовая, распространенная ситуация. В том, что, и у мужчин и девушек, особенно у тех, у кого хорошо развиты когнитивные и творческие способности, для них характерно в юном возрасте от 14 до 20 лет, формировать образ своего будущего партнера. Такой образ формируется на основе просмотра каких-либо видеофильмов, когда мы смотрим на героев и актеров. Образ нравится и постепенно наш мозг составляет собирательный портрет – блондинка/брюнетка, накаченный/худощавый/пухлый. Картинка собирается в нашей голове как пазл, в рамках кропотливой, творческой работы сознания. А потом попадается такой человек – совершенно случайно. В автобусе, на остановке, на свадьбе, как в этой ситуации. Если человек оказывается очень близок к той картинке, которая нарисована мозгом, то он его запоминает на уровне подсознания. И потом может вот так выдавать во снах. У Андрея не было рядом подходящих под этот образ кандидатур, поэтому мозг ему подал сигнал, что ты уже видел нужную девушку. Её образ привычен, он его «устраивает» и нужно «брать». От этого и возникают такие сильные чувства, скорые решения о совместной жизни и свадьбы. Часто можно услышать выражение, что «я тебя всю жизнь ждал». Это как раз вот о такой работе мозга. Избранница может быть похожа на многих девушек, но мозг выделил именно её, как наиболее соответствующую своему образу, поэтому и случилась любовь.