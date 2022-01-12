В Якутии лесозаготовщик убил двух рыбаков, похоронил их в автомобиле и покончил с собой

Подозреваемый в убийстве. Фото: личная страница Валерия в соцсетях

Кровавая история на востоке Якутии разыгралась осенью 2021 года. В сентябре двое приятелей из Якутска Евгений и Алексей* отправились на рыбалку в Усть-Майский район, но домой не вернулись.

Целый месяц от них не было ни слуха, ни духа. Оно и понятно, места-то глухие, кругом сплошь дремучая якутская тайга, потому родственники и не спешили бить тревогу. Но в октябре, когда мужчины не вернулись домой, они написали заявление в полицию о пропаже.

Сыщики принялись искать приятелей, но как в воду канули. Расследование продолжалось до самой зимы. К этому моменту полицейские смирились с тем, что живыми мужчин уже не найдут. Тут подозрение пало на жителя села Эльдикан – Валерия*. Но нет тела – нет дела. Задерживать мужчину было не за что.

Все изменилось 6 декабря. Подозреваемый пропал, дома его не было, но поиски продлились недолго. Труп Валерия обнаружили в лесополосе, он покончил с собой. Но, что связывало мужчин непонятно. Валерий – предприниматель, занимался лесозаготовками, воевал в Чечне, и вообще, в Усть-Майском районе был человеком уважаемым.

Приезжие рыбаки – жители Якутска, Алексей так и вовсе трижды судим – за мошенничество, фальшивомонетчество и незаконное хранение оружия. Быть может рыбалка была для приятелей лишь прикрытием, ведь Усть-Майский район известен прежде всего своей золотоносной землей, а не рыбой, и в итоге оппоненты не поделили участок. Так или иначе, выяснять, что послужило мотивом для кровавой расправы придется следователям.

Но, видимо, перед смертью Валерий навел сыщиков на след. Местонахождение тел следователи узнали как раз в декабре – неподалеку от ручья Батало. Выяснилось, что мужчина убил приятелей, положил трупы в машину, на которой они приехали рыбачить, и закопал автомобиль с телами в устье речки – прямо в вечной мерзлоте.

Выкопать, а точнее, выдолбить, землю на территории, где в декабре -50 – это скорее правило, чем исключение, задача непростая. Поэтому достать автомобиль удалось лишь 11 января. Предположения следователей оправдались, в салоне были обнаружены обледеневшие тела пропавших приятелей. Трупы направлены на экспертизу, которая и установит причину смерти рыбаков.

* - имена изменены.

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