В Якутии двоих золотодобытчиков убили и похоронили в вечной мерзлоте прямо в машине

Фото: Следственное управление СК РФ по республике Саха

В Якутии следователи разбираются в обстоятельствах загадочной гибели двух старателей, пропавших без вести в поселке Солнечный. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство двух лиц».

Сообщение о пропаже двух мужчин поступило в полицию в октябре 2021 года. В сентябре они отправились на золотоносный промысел в поселок старателей Солнечный, что в Усть-Майском районе Якутии, но перестали выходить на связь с родственниками.

В процессе розыска приятелей выяснилось, что они погибли. Оказалось, что мужчин убили, положили тела в их же автомобиль, и закопали его в вечной мерзлоте в устье реки. Местонахождение тел было выявлено еще в декабре 2021 года, но выкопать автомобиль из-за вечной мерзлоты удалось лишь в январе 2022 года.

- В настоящее время продолжается установление всех обстоятельств гибели мужчин. Проводится комплекс следственных и процессуальных действий, назначен ряд экспертных исследований, которые в числе прочих помогут установить причину смерти погибших, - передают в СК по Республике Саха (Якутия).

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