С теплотрассы, на подиум: в Красноярске двух бездомных преобразили до неузнаваемости за счет макияжа и фото

Вика и Сергей. Фото: Семен КУЗНЕЦОВ

Она – красотка с бездонными глазами, настоящая Кармен. Он ей под стать: уверенный взгляд, гордый разворот плеч. «Как пара молодых миллионеров с обложки журнала, харизма через край!» - восхищаются соцсети. Самое время познакомиться: Вика, 28 лет. Семьи никогда не знала. Помнит только детдом. Свое жилье было (дали как сироте), но сразу его потеряла. Причина банальная – алкоголь. Сергей, 30 лет. Когда-то оступился, сел в тюрьму. Вернулся, а отчим обманул с квартирой. Так оба оказались на улице. Работы нет, ночуют, где придется. И каждое утро – в 11 часов – приходят за тарелкой каши от благотворителей. Поесть горячего им больше негде.

В зеркале не узнавали себя

А под Рождество с Викой, Сергеем и еще тремя бездомными из Красноярска произошло нечто необычное. Их пригласили поучаствовать в уникальной фотосессии, - рассказала волонтер Оксана Хикматулина. Ее организовал фонд «Милосердие» и местные активисты. Чтобы показать наглядно, бывших людей не существует, шанса достоин любой.

Фото: Семен КУЗНЕЦОВ

Пять человек забрали с улицы. Для начала отправили под душ. А потом в дело вступила целая команда: барбер, визажист, стилист, парикмахер, режиссер и фотограф.

Покрасневшие от мороза и ветра лица менялись, на глазах приобретали лоск. И завершающий штрих – одежда. Каждому подобрали деловой костюм, блузку, рубашки, аксессуары… И вот результат: люди даже не узнавали себя в зеркале.

Дальше обратно на мороз?

- Смотреть на это без слез невозможно, преображение полное! – откликнулись в соцсетях. – Но что будет с этими ребятами дальше? После фотосессии обратно на мороз?

Были и те, кто высказался резче: «Если бы все так просто: чтобы стать человеком, нужно помыться, одеться и накраситься. Героям определенно требуется помощь психологов и наркологов».

Фото: Семен КУЗНЕЦОВ

- Наша задача – протянуть руку помощи, - говорят представители фонда «Милосердие». – У нас есть юристы, парикмахеры, барьеры. Мы восстанавливаем паспорта. Нуждающихся можем определить в приют. Ускоряем процесс получения медицинской помощи, если необходимо. А дальше все зависит от самого человека. Из пяти героев фотосессии в благотворительном центре остался один. Ему уже восстановили паспорт. Остальных снабдили теплой одеждой и обувью. И теперь дело за ними!

Что дальше? «Спасибо, нас одели, обули, привели в порядок, - перечисляют на камеру Вика и Сергей. – Теперь сами устраиваться будем. Хотим снять комнату, найти работу».

Реально ли это? Почему нет, если захотят сами, по-настоящему? «Лет 20-25 назад мой муж жил в подвале. Родители выгнали из дома – наркотики, - поделилась семейной историей «в тему» одна из подписчиц. – Лихие 90-е многих испытывали на прочность, немногие устояли. Но тогда появился человек, который подсказал, что есть выход. И пусть даже муж был одним из 100. Но слава Богу за эту возможность!».

Фото: Семен КУЗНЕЦОВ

Кстати, соседи ребят уверяют: еще не все потеряно. «Видим их часто. Тихие, спокойные, я бы даже сказала, воспитанные. Девушка (Вика – прим.ред.) добрая и скромная. Летом мы с ребенком стояли на остановке, жара была, она подошла, попросила воды купить маленькую бутылочку, не денег, а просто воды. Но тут наш автобус подошел, мы опаздывали к врачу. У меня было 150 рублей, я все ей отдала. А она стоит и говорит: «Не надо так много!». Всегда смотрела на них и думала, как так случилось, что на улице оказались?».

Есть ли шансы, что за внешним преображением последует внутреннее?

«ЗА»

Алексей Казанцев, психиатр-нарколог

- Во всем мире максимум 30% пациентов с зависимостью возвращаются к нормальной жизни. Всех мотивирует что-то свое. Как говорят многие зависимые, они достигли своего дна, и это становится отправной точкой в нормальную жизнь. Причины разные – психологические, материальные, какие-то потери – здоровья, близких, работы. Множество факторов способны остановить зависимость. Но это действительно длительная работа на мотивацию, это работа специалистов совместно с родственниками. Потому что большая часть не воспринимает свою зависимость как болезнь, они считают, что они не больны.

… Многое зависит от того, как после лечения ведет себя этот человек. Если он посещает группу само- и взаимопомощи, если родственники ходят в специальные группы, если человек прошел реабилитационную программу, если есть спонсор – человек с большим опытом воздержания от пагубных привычек. Вообще после лечения работа идет пожизненно, так как если зависимость сформирована – то она до гробовой доски с человеком. Невозможно быть зависимым, а потом резко начать употреблять в умеренных дозах. Такого не бывает, рано или поздно произойдет срыв.

«ПРОТИВ»

Анастасия Пенявская, клинический психолог (Томск)

- Чаще всего изменения внешних факторов недостаточно для того, чтобы измениться в целом. Человеку нужна внутренняя, глубокая работа, чтобы поменять его внутренний мир. Тем более если мы говорим о таком социальном слое населения, как бездомные. Среди них есть люди, которые алкоголизируются, страдают дромоманией (уходят из дома), несмотря на наличие любящей семьи и жилья. Как правило, это люди, которые уже имеют некие дефекты личности. Деградация личности нарастает по мере увеличения срока бездомности. Это приводит к тому, что человек теряет интерес к социальным нормам и желаниям – заводить семью, работать. Для них явление бездомности – простой и привычный способ жизни. Он не требует никаких усилий.

Если мы говорим о том, что им предлагают новый путь – привели в порядок, переодели – то этот новый путь теперь требует тяжелой внутренней работы и усилий. Для человека с нарастающим личностным дефектом, расстройством влечений, кардинально изменить свою жизнь невероятно сложно.

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