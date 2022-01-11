«Вы тут осторожнее, очень «веселый» район»: соседи рассказали, что произошло в Красноярске на Тельмана, где из-за фейерверка загорелась квартира

Сумма ущерба от пожара из-за фейерверка в квартире на Тельмана составила 350 тысяч рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске дознаватели МЧС продолжают выяснять обстоятельства пожара в квартире по адресу Тельмана,9. Напомним, что в новогоднюю ночь, после боя курантов, неизвестные запустили фейерверк, который попал на балкон квартиры, расположенной на втором этаже.

Спустя 11 дней, во дворе этого дома уже ничего не напоминает о новогоднем пожаре. Единственное – серьезно пострадал балкон квартиры на втором этаже, обожжен и балкон соседей сверху. От остекления не осталось и следа, а окно завешено тентом.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Как рассказал жилец дома Евгений (мужчина живет на первом этаже, под пострадавшей квартирой), в тот день пожар был не единственным ЧП. Незадолго до злополучного запуска фейерверка, во дворе дома Новый год звучно праздновала компания молодежи. Мужчина рассказал, что ребята не особо заботились о нервах жителей дома, и не ограничились одним лишь шумом. Молодые люди повредили лобовое стекло автомобиля:

Фото: Мария ЛЕНЦ

- Полицию я здесь видел только во время пожара. Тех, кто поджигал фейерверк, сам бы с удовольствием поймал. Пьянь эта пыталась, чтобы сработала сигнализация (показывает на поврежденное стекло). Потом начали по колесам бить и по крылу, а у меня-то машина на «беззвучке», - негодует красноярец.

Через некоторое время начался тот самый фейерверк:

- Потом начался фейерверк. Я подумал – ну запускают и запускают. У меня там застолье небольшое – не до того. А потом начали долбить в двери. Я в окно выглянул – там зарево, понял, что пожар начался. Я документы, вещи собрал, и в машину, на том видео видно, как я отъезжаю подальше от огня. Но кто там поджигал, я не видел. Когда выскочил, тут уже был полный двор народа. Соседей тех дома вообще не было, но пожарные, слава богу, быстро все потушили, - продолжает мужчина.

Он добавил, что соседи сверху спрашивали у него, что он видел. Но после этого Евгений с ними не разговаривал – они переехали в дом недавно, и еще не сблизились с соседями. Красноярец отметил, что район здесь в принципе не самый спокойный, и посоветовал держать ухо в остро, потому что «мало ли»:

- Вы тут осторожнее будьте, мало ли, район очень «веселый», бывает всякое, - предостерег мужчина.

Жильцов же из пострадавшей квартиры дома не было. Однако «Проспект Мира» сообщает, что хозяин квартиры рассказал, что причастных к пожару уже нашли. Он заявил, что сумма ущерба составила около 350 тысяч рублей. Мужчина написал заявление в полицию.

В МВД «КП-Красноярск» сообщили, что материалы находятся в МЧС. Пока никакой информации у полицейских нет. В МЧС же рассказали, что проверка продолжается, она продлена до 31 января.

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