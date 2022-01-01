Фейерверк залетел в окно квартиры в Красноярске: из здания спасли десять человек

Фейерверк залетел в окно квартиры в Красноярске: из огня спасли десять человек. Фото: стоп-кадр видео krsk.news

В Красноярске в новогоднюю ночь неудачно запущенный фейерверк стал причиной пожара в пятиэтажке. Из огня спасатели вывели десятерых человек.

Все произошло вскоре после боя курантов. Спустя несколько минут с начала нового года случилось то, чего никто не мог предугадать: на большой скорости в квартиру через балкон залетела одна из праздничных ракет. Помещение вспыхнуло молниеносно.

— Приехавшие на место пожарные установили, что горели домашние вещи в комнате и на балконе. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров. Из горящей квартиры были спасены десять человек. Среди них четверо детей, — отметили в МЧС региона.

По данным источника «КП», сама квартира, где произошел пожар была пустой в момент ЧП. На тушение огня ушло около получаса.

Официального подтверждения версия об опасном салюте пока не получила. В МЧС сообщили, что могла сыграть роль и другая роковая случайность. Например, выброшенный с верхних этажей окурок. Сотрудники отдела дознания пока не озвучили своих финальных выводов.