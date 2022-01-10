В Железногорске спасли двух девочек, едва не выпавших из окна 4 этажа

Росгвардейцы, спасшие девочек от падения из окна Фото: Росгвардия

В Железногорске сотрудники Росгвардии спасли двоих малышек, которые могли выпасть из приоткрытого окна 4 этажа во время игры на подоконнике. Как рассказали в ведомстве, комната в общежитие была открыта, а матери рядом с детьми не было.

Двоих детей, игравших на подоконнике с приоткрытым окном, заметили прохожие. Об этом они сообщили в дежурную часть полиции. Проверить, что происходит, отправили сотрудников вневедомственной охраны. Двое Росгвардейцев, сержанты полиции Тимур Бикташев и Алексей Картамышев, немедленно отправились на место. Приехав на улицу Ленина, они увидели девочек в окне и тут же поднялись в общежитие.

Дверь была не заперта, росгвардейцы, пройдя вовнутрь, сняли с подоконника двух малышек 1,5 и 3 лет, и передали их в руки инспектора ПДН. Мать в это время находилась в другой комнате общежития.

Как рассказали в полиции, 23-летняя мать уложила двоих малышек спать, открыла окно на режим проветривания и ушла. Девочки проснулись и забрались на подоконник. Ранее семья не попадала в поле зрения правоохранительных органов и на учете не состояла. С женщиной провели беседу, а также вынесли предостережение о недопустимости оставления детей в опасности. Проводится проверка.

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