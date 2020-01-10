Молодой парень выпал с балкона в Солнечном и разбился насмерть
В Солнечном микрорайоне Красноярска выпал с балкона семнадцатиэтажки и разбился насмерть молодой мужчина. Все случилось в доме на улице Микуцкого,3, сообщили в паблике ЧП/ДТП – Красноярск в инстаграме.
На фото с места трагедии – страшная картина. На снегу под окнами лежит человек. Падая, он задел один из штырей во дворе, уточняют в группе «Наш микрорайон Солнечный».Что могло произойти, есть ли здесь криминальный след, обсуждают в соцсетях жители района:
- Это же мой дом! Когда случилось? Года три назад девушка на моих глазах с 17 этажа выпала. Это тот же подъезд.
В том, что случилось, разбирается полиция. Фото: Наш микрорайон Солнечный.
- Шла домой, пришлось быть свидетелем и опознать, видела или не видела парня здесь. Страшно. Парень молодой азиатской внешности без верхней одежды. Ходят сотрудники полиции по квартирам, по этажам - опрашивают.
- Упал с балкона подъездного, это точно, но с какого этажа, на тот момент не установили. Был свидетель, курил на балконе. Он видел, что парень мимо пролетел.
... «Комсомольская правда» - Красноярск приносит соболезнования родным и близким погибшего. В том, что случилось, разбирается полиция.
ИСТОЧНИК KP.RU