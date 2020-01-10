10 Янв. 2020 2020-01-10T04:51:09+03:00

Молодой парень выпал с балкона в Солнечном и разбился насмерть. Фото: паблик ЧП/ДТП – Красноярск в инстаграме.

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В Солнечном микрорайоне Красноярска выпал с балкона семнадцатиэтажки и разбился насмерть молодой мужчина. Все случилось в доме на улице Микуцкого,3, сообщили в паблике ЧП/ДТП – Красноярск в инстаграме.

На фото с места трагедии – страшная картина. На снегу под окнами лежит человек. Падая, он задел один из штырей во дворе, уточняют в группе «Наш микрорайон Солнечный».Что могло произойти, есть ли здесь криминальный след, обсуждают в соцсетях жители района:

- Это же мой дом! Когда случилось? Года три назад девушка на моих глазах с 17 этажа выпала. Это тот же подъезд.

В том, что случилось, разбирается полиция. Фото: Наш микрорайон Солнечный.

- Шла домой, пришлось быть свидетелем и опознать, видела или не видела парня здесь. Страшно. Парень молодой азиатской внешности без верхней одежды. Ходят сотрудники полиции по квартирам, по этажам - опрашивают.

- Упал с балкона подъездного, это точно, но с какого этажа, на тот момент не установили. Был свидетель, курил на балконе. Он видел, что парень мимо пролетел.

... «Комсомольская правда» - Красноярск приносит соболезнования родным и близким погибшего. В том, что случилось, разбирается полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU