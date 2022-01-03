Опаленный огнем котенок выполз на голос: сотрудница красноярской мэрии нашла на пожарище верного питомца

В Красноярске начальник службы соцзащиты приехала к сгоревшему дому и нашла там котенка. Фото: Ольга Кочанова

Эту душевную и немного драматичную историю рассказала руководитель управления социальной защиты населения администрации Красноярска Ольга Кочанова. В ее семье живет кот по имени Кузя – крепкий, пушистый красавец с янтарно-медовыми глазами и черной шерстью, местами с рыжиной, словно подпаленный.

А ведь действительно, когда-то по парню Кузе пришлось пережить встречу с огнем, он был тогда еще совсем котенком. Только представьте: пожар в доме, все гудит, шумит, пылает – настоящий ад для перепуганного малыша. Крошечное сердечко натерпелось страху, что едва не остановилось. А потом все затихло и он оказался один на остывающем пожарище.

Самый главный член семьи. Фото: Ольга Кочанова

Ольга Кочанова приехала к сгоревшему дому как представитель социальной службы. Сочувствовала, конечно: Новый год на носу, а у людей такое несчастье. И вдруг она увидела, как из-под обломков выбрался черный комочек и жалобно замяукал. Пройти мимо было нельзя, руки сами потянулись к малышу. Он уместился в ладони.

Кузя - путешественник. Фото: Ольга Кочанова

- В этот же день маленький застенчивый Кузя переехал прямиком в мой кабинет, а когда закончился рабочий день, забрала его к себе домой, - рассказала Ольга Владимировна.

Сегодня она даже представить не может своей жизни без Кузи, он не просто стал любимцем у домочадцев, он – главный член семьи. Любит технику, особенно швейную машинку, и помогает хозяйке рукодельничать. Такая вот новогодняя история, которая еще раз подчеркивает: приютите малыша – и он сделаем ваш мир ярче.

Кузя очерь любит помогать хозяйке шить. Фото: Ольга Кочанова

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