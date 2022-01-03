Метался Персик по дороге: под Красноярском дорожные полицейские поймали перепуганного кокер-спаниэля

Под Красноярском дорожные полицейские поймали перепуганного кокер-спаниэля. Фото: ГУ МВД России по Красноярскому краю

Наряд ДПС нес дежурство в новогодний день и патрулировал федеральную трассу Р-255 «Сибирь». Напарники удивились, заметив, как навстречу дороге мчится рыжий лохматый пес. И не просто бежит – животное явно напугано, длинные уши болтаются на ветру. На бездомную дворнягу совсем не похож – наверняка удрал, бедолага. Остановились, поймали – ушастик даже не сопротивлялся, только дрожал всем своим собачьим телом. И откуда он взялся на трассе?

- Сиди, сиди спокойно, - успокоили породистого пса полицейские. Голос человека прозвучал для потеряшки успокаивающе. В машине у ног оказалось тепло и совсем не страшно, не то, что среди машин.

Полицейские привезли породистого пса в отделение полиции. Фото: ГУ МВД России по Красноярскому краю

Что делать с кокер-спаниелем? Однозначно вернуть хозяевам, ведь тосковать будет. Едва ли от него избавились, наверняка сам удрал. Пса привезли в дежурную часть и стали думать, как искать хозяев. Да здравствует волшебная сила гаджетов: запустили в мессенджерах информацию о том, что нашли собаку. И буквально через несколько минут хозяева нашлись.

- Владельцы пояснили, что приехали к родственникам в Емельяново со своим питомцем по кличке Персик из Хакасии. Родственники живут в частном доме, выпустили животное погулять, а он каким-то образом сумел сбежать. Несмотря на все усилия, самостоятельно найти животное не удалось. Уже спустя сутки они увидели сообщение в мессенджере, что полицейскими найден кокер-спаниель, которым и оказался их питомец, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой полиции.

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