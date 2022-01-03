Красноярец спустился на велосипеде с торгашинской лестницы и похвастался этим в сосцетях Фото: Мария ЛЕНЦ

Когда хочется лайков в соцсетях, голос разума порой умолкает. Красноярский экстремал выложил на своей странице в «Инстаграме» сомнительное достижение: прокатился на велосипеде с торгашинской лестнице. Пояснил: начал 2022-й год с исполнения мечты – скатился с самой высокой лестнице в России. Правда, уточнил: дождался, пока схлынет толпа туристов и на самой лестнице никого не будет. Но тешил себя мыслью, что он первый.

Сомнительное достижение прокомментировали в краевом агентстве по туризму. Уточнили, что объект создавался для пеших туристов, а не для любителей экстрима.

«Добрый день! Я очень рада, что вы остались живы и что никто из наших пешеходов, для которых мы строили этот маршрут, не пострадал! Есть много интересных достижений, которыми вы и мы вместе с вами могли бы гордиться по-настоящему! Например, приходите убирать мусор вместе с нами с лестницы и чистить снег!» - написала ему байкеру в комментариях Алена Кочанова-Никитина, директор ТИЦ Красноярского края.

Добавим, что с момент открытия лестницы – это случилось 1 декабря – по ней уже прогулялись более 50 тысяч человек.

более 50 тысяч человек.

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«Люди, миленькие, лестница же с нами навсегда»

Самая длинная лестница в России – ух! Протяженность около 1200 метров, 1683 ступени, перепады высот – 240 метров. Пока поднимаешься – дух захватывает от панорамной красоты, чем выше – тем интереснее. А на самой вершине со смотровой площадки открываются виды на Торгашинский хребет. Ночью вся эта конструкция подсвечивается, одним словом, лестница на самом деле крутая и заслуживает внимания (подробнее).