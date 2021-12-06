«Люди, миленькие, лестница же с нами навсегда»

Красноярцев попросили «распределить нагрузку» на самую длинную лестницу в стране. Фото: краевое агентство по туризму

Самая длинная лестница в России – ух! Протяженность около 1200 метров, 1683 ступени, перепады высот – 240 метров. Пока поднимаешься – дух захватывает от панорамной красоты, чем выше – тем интереснее. А на самой вершине со смотровой площадки открываются виды на Торгашинский хребет. Ночью вся эта конструкция подсвечивается, одним словом, лестница на самом деле крутая и заслуживает внимания.

Карта маршрутов Торгашинского хребта. Фото: краевое агентство по туризму

На старте – карта маршрута, скамейки, мусорные урны, туалет. На финише, то есть на верхней площадке – обзорная площадка и зона отдыха. И, кстати, лестница освещена, так что гулять по ней можно и вечерами. Работать она будет с 8 утра до 22 часов, круглый год.

Красиво? Не то слово. Вот погодите, выпадет снег... Фото: краевое агентство по туризму

На днях Красноярск пополнился новой достопримечательностью. На ее строительство ушло больше четырех месяцев. Первоначальная цена контракта на торгах (судя по информации на портале госзакупок) составила 47 миллионов рублей, по факту наверняка немного меньше, ведь контракт подписывают с той организацией, которая запросит меньшую стоимость за работу. Подрядчик сдал объект с небольшим опозданием. Потом заказчик несколько три недели его принимал. И вот 1 декабря лестница открылась.

В первый день, кстати, не было никакого ажиотажа. Просто новости об открытии еще не вышли, об этом знал лишь тот, кто прочитал в инстаграме. Первопроходцев приехало немного. Зато смогли оценить все нюансы. И поделились с «Комсомолкой» своими замечаниями. Оказалось, что примерно на середине лестницы ступени плохо прикреплены к основанию. А где-то их и вовсе просто положили, без болтов, можно было руками поднять металлическую решетку. Увы!

А бортов-то нет Фото: Алексей ЛАВРИНЕНКО

В пресс-службе краевого агентства по туризму настаивают: нарушений, влияющих на безопасность конструкций, выявлено не было. Все остальные были зафиксированы и оперативно переданы подрядчику в работу:

- Безусловно, перед вводом в эксплуатацию объект был принят техническим надзором. На момент сдачи лестница соответствовала всем требованиям. Создание такого протяженного маршрута в условиях скалистой местности – сложный и масштабный проект. Многие работы строителям пришлось проводить вручную, в связи с чем сроки сдачи объекта сдвинулись. Лестницу посетили около 10 тысяч человек, это экстремальная нагрузка на объект. В связи с огромным потоком были выявлены недочеты и поломки. Все замечания уже приняты в работу, часть уже устранена. Все работы подрядчик проводит в рамках гарантийных обязательств, они действуют в течение трех лет, - прокомментировала пресс-секретарь агентства Ксения Шилова.

И здесь тоже недоделки, рабочие, видимо, сильно торопились Фото: Алексей ЛАВРИНЕНКО

После открытия красноярцы устроили настоящую давку на торгашинской лестнице. За выходные было 6 тысяч посетителей, а всего, с 1 по 6 декабря, почти 10 тысяч человек. Вдоль дороги, ведущей к подножию лестницы, автомобили на километр припаркованы. Туда ходит автобус 37 маршрута – водители ошалели: горожане салоны штурмом берут в обе стороны. На самой лестнице два встречных потока, люди друг другу в затылок дышат. В общем, сомнительное получается удовольствие.

Руководитель краевого агентства по туризму Юлия Верхушина в своем инстаграме попросила красноярцев перенастроиться: «Люди, миленькие. Лестница с нами навсегда. Вам правда самим будет комфортнее чуть позже, когда ажиотаж спадет».