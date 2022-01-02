Красноярцам рассказали, как безопасно кататься с горки. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Специалисты регионального управления Роспотребнадзора рассказали красноярцам, как правильно кататься с горки. Напомним, что вступили в силу новые ГОСТы, согласно которым все горки выше 40 сантиметров приравниваются к аттракционам. Следовательно, ужесточаются требования к их возведению, а запустить горку в эксплуатацию невозможно без технического освидетельствования. К этим самым ГОСТам есть много вопросов, которые активно обсуждают по всей стране, в том числе и депутатами, которые намерены внести свои коррективы.

Однако есть элементарные правила безопасности, помимо нормативных требований – как вести себя, чтобы избежать неприятных последствий и не омрачить свои каникулы посещением травмпунктам. Во-первых, нельзя кататься с горки, скат которой направлен в сторону проезжей части, к деревьям, заборам, строениям или сооружениям. Чтобы катаясь не попасть под колеса автомобилей или не врезаться в препятствие.

Санки должны быть целыми, не сломанными. Можно использовать ледянки, картонки – легки и безопасные предметы без острых углов. Если горка высокая – лучше надет шлем и защитные приспособления на колени и локти. Особенно для детей до 12 лет. Кстати, длинные шарфы лучше не надевать. Или подвязывать их так, чтобы не попали под санки. Ну и напоминание родителям: не отпускайте малышей кататься одних, присмотрите за ними.

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Представьте. Стоит горка, высота ее 45 см (она аттракцион!). По ней катятся дети в специально разрешенной позе. Другие стоят в очереди, и пока лижут с горки лед (это можно! Там вода питьевая ж!). За всем этим наблюдают два инспектора - сверху и снизу (подробнее).