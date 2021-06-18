Как будут работать детские лагеря в Красноярском крае при коронавирусных ограничениях 2021 Фото: Мария ЛЕНЦ

Несмотря на не самую теплую погоду, в Красноярском крае наступило лето. А это значит, что настал отпускной сезон и летняя оздоровительная кампания. И не только для взрослых, но и для юных красноярцев. Вместе с тем в регионе на фоне повышенной заболеваемости вновь ужесточают коронавирусный режим. Рассказываем, как отдать ребенка в детские лагеря в Красноярске 2021.

Как будут работать детские лагеря в Красноярске 2021

Фото: Мария ЛЕНЦ

В текущем сезоне в Красноярске работают 5 муниципальных загородных лагерей:

- Ласточка;

- Бирюсинка;

- Крылья-Запад (Союз);

- Крылья-Восток (Юность);

- Патриот.

Детские лагеря в Красноярске 2021 работают в четыре смены. Подробную информацию можно посмотреть здесь.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Как приобрести путевку в детский лагерь в Красноярске 2021

Приобрести путевку можно тремя способами:

- за свой счет. Для этого необходимо выбрать лагерь и обратиться туда, оплатить путевку, оформить ребенка и доставить к месту отдыха или сбора;

- бесплатно (льготно). Такие путевки полагаются для детей-инвалидов, детей из малоимущих семей, многодетных семей (этим категориям необходимо обратиться в территориальное управление соцзащиты), детей-сирот (данной категории необходимо обратиться за получением льготы в администрацию или уполномоченный орган) и одаренных детей;

- за 30% от стоимости путевки.

Подробный список документов можно посмотреть, пройдя по ссылке.

Как будут работать детские лагеря в Красноярске 2021 при ограничения по коронавирусу

Фото: Мария ЛЕНЦ

В пресс-службе министерства образования края «КП-Красноярск» рассказали, что никаких дополнительных ограничений для летних лагерей не планируется:

- Детские лагеря работают по плану. Особый режим действовал изначально. То есть:

– заполняемость летних лагерей – не более 70%;

- все сотрудники лагеря в обязательном порядке за 2 дня до начала работы должны сдать ПЦР-тест на коронавирус;

- централизованный заезд в лагерь и выезд – до конца смены;

- родителям запрещено посещать лагерь;

В минобре добавили, что новые ограничения на летний отдых для детей в Красноярском крае 2021 не повлияют, так как с уже имеющимися мерами предосторожностями, случаи заражения ковидом среди детей исключены.

Компенсация стоимости путевки и проезда в детский лагерь в Красноярске 2021

Данная компенсация предоставляется в размере фактических расходов на оплату путевки. Она подтверждается документально, но не более размера средней стоимости. Льготу можно получить исключительно в случае самостоятельной покупки путевки.

Стоимость путевки в детский лагерь в Красноярске 2021

Средняя стоимость путевки в летний лагерь в Красноярском крае 2021 на 21 день – 23 860 рублей.

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