В Хакасии ввели комендантский час для детей и отменили выпускные Фото: Мария ЛЕНЦ

В Хакасии, как и в Красноярском крае, наметилась тенденция роста числа заболевших коронавирусом. В связи с тревожной ситуацией республиканское правительство решило ужесточить коронавирусные ограничения.

Новые ограничения:

Фото: Мария ЛЕНЦ

- комендантский час для несовершеннолетних: теперь детям и подросткам нельзя покидать дома без сопровождения родителей или законных представителей с 20:00 часов до 07:00 часов следующего дня;

- проведение школьных и студенческих выпускных приостановлено;

- официальные спортивные и физкультурные мероприятия будут проходить без зрителей;

- проведение любых массовых мероприятий теперь будет согласовываться с оперштабом;

- наполняемость залов при проведении мероприятий в учреждениях культуры и искусства снижена с 75% до 50%;

- национальный праздник Тун Пайрам, который должен был состояться 25 и 26 июня, перенесен. Дата открытая. Возможность проведения будет зависеть от эпидобстановки.

Изменения в постановлении правительства Республики вступают в день публикации. То есть, новые ограничения начинают действовать уже сейчас.

Власти Хакасии объяснили ужесточение коронавирусных мер сдерживанием роста заболевших, в том числе, и среди детей:

- Правительство Хакасии вынуждено вернуться к ужесточению действующих ограничений, чтобы переломить и сдержать тенденцию к росту заболевших, в частности среди детей и подростков, - передают в пресс-службе регионального правительства.

Более того, только что введенные ограничения могут оказаться не последними. Региональный оперштаб прорабатывает ограничения работы организаций общепита, ночных клубов и детских комнат. Решение будет принято на следующем заседании – 21 июня.

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