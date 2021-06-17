В Хакасии ввели комендантский час для детей и отменили выпускные
Фото: Мария ЛЕНЦ
В Хакасии, как и в Красноярском крае, наметилась тенденция роста числа заболевших коронавирусом. В связи с тревожной ситуацией республиканское правительство решило ужесточить коронавирусные ограничения.
Новые ограничения:
Фото: Мария ЛЕНЦ
- комендантский час для несовершеннолетних: теперь детям и подросткам нельзя покидать дома без сопровождения родителей или законных представителей с 20:00 часов до 07:00 часов следующего дня;
- проведение школьных и студенческих выпускных приостановлено;
- официальные спортивные и физкультурные мероприятия будут проходить без зрителей;
- проведение любых массовых мероприятий теперь будет согласовываться с оперштабом;
- наполняемость залов при проведении мероприятий в учреждениях культуры и искусства снижена с 75% до 50%;
- национальный праздник Тун Пайрам, который должен был состояться 25 и 26 июня, перенесен. Дата открытая. Возможность проведения будет зависеть от эпидобстановки.
Изменения в постановлении правительства Республики вступают в день публикации. То есть, новые ограничения начинают действовать уже сейчас.
Власти Хакасии объяснили ужесточение коронавирусных мер сдерживанием роста заболевших, в том числе, и среди детей:
- Правительство Хакасии вынуждено вернуться к ужесточению действующих ограничений, чтобы переломить и сдержать тенденцию к росту заболевших, в частности среди детей и подростков, - передают в пресс-службе регионального правительства.
Более того, только что введенные ограничения могут оказаться не последними. Региональный оперштаб прорабатывает ограничения работы организаций общепита, ночных клубов и детских комнат. Решение будет принято на следующем заседании – 21 июня.
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