Врачи ужаснулись! В Красноярске жена жестоко отомстила мужу Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске женщина жестоко отомстила своем мужу за обиду. Когда пострадавшего привезли на машине «Скорой помощи» в городскую больницу № 4, врачи ужаснулись. Исключая подробности, скажем: у него было несколько колото-резанных раз, он потерял много крови и находился в состоянии геморрагического шока. (Геморрагический шок – это тяжелое состояние, угрожающее жизни, которое развивается вследствие значительной кровопотери – прим. ред.). Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск стало известно из собственных источников.

Первым делом врачи стали спасать жизнь тяжелого пациента. Затем сообщили о нем в полицию. Как выяснилось, пострадал он в результаты бытовой ссоры. 50-летний мужчин был ранее судим, его 40-летняя супруга тоже до этого имела проблемы с законом. Решить свои разногласия по-хорошему они не смогли и тогда в руках обиженной женщины оказался нож...