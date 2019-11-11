Пли! В Хакасии женщина обстреляла яйцами машины из-за громкой музыки

СЕГОДНЯ 13:19 2019-11-11T13:19:58+03:00

Изменить размер текста: A A

В Черногорске (Хакасия) 35-летняя женщина отомстила любителям громкой музыки, закидав яйцами их машины. Об этом случае сообщили в пресс-службе МВД России по Республике.

Дело было вечером – на улице Дзержинского. Около одного из домов припарковался автомобиль, из которого доносилась громкая музыка. И через некоторое время на него сверху полетели сырые куриные яйца.

Оторопев, водитель решил вычислить автора выходки. Попросил приятеля тоже подкатить к этому месту с музыкой. А сам стал наблюдать. Товарищ подъехал, вслед за ним еще один мужчина (но уже без музыки). Но досталось обоим – обстрел яйцами продолжился.

Тогда мужчины сообщили в полицию. На «стрелка» вышли быстро. Оказалось, это женщина, живущая в том же доме. Она пожаловалась: под окнами постоянно стоят машины с громкой музыкой, причем это бывает и вечерами, и по ночам. Поскольку отдыхать ей не дают, думала проучить обидчиков своими силами.

Только зря. Теперь по факту ЧП проводится проверка. У машин обнаружили повреждение лакокрасочного покрытия, а кое-где даже небольшие вмятины. Значит, придется возмещать ущерб.

- Не нужно учинять самосуд над любителями пошуметь по ночам! – советуют полицейские. – Если звуки громкой музыки в позднее время нарушают ваш покой, вызывайте полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU