«Как-то странно» уложенный асфальт появился в Якутске: мэр назначил проверку

«Как-то странно» уложенный асфальт появился в Якутске. Стоп-кадр видео

Какой-то неправильный дорожный сюрреализм заметили жители якутской столицы накануне возле ледового дворца «Эллэй Боотур». Черная неровная полоса посреди широкого тротуара, в одном месте бугры, в другом – вмятины. Не иначе как новая технология укладки асфальта освоена местными дорожниками: вывалили да размазали, словно манную кашу ложкой по столу.

В соцсетях появилось видео, которое за сутки стало вирусным. Шокированный автор за кадром делится впечатлениями:

- Мне так нравится: асфальт новый положили. В другом бы городе сделали нормально: убрали бы асфальт старый и ровненько везде бы сделали. А не вот так вот, по-уродски. Я просто в шоке. Но все для людей, ребята, все для людей. Как говорится, «хотя бы так».

Видео дошло до недавно назначенного мэра Якутска Евгения Григорьева. Тот, видимо, тоже впечатлился. Поэтому на общегородской планерке обратил внимание своих подчиненных.

- Со вчерашнего дня видео в соцсетях ходит, как-то странно заасфальтировали тротуар возле Ледового дворца. Нельзя принимать такие работы. У нас ресурсники любят сломать дорогу, тротуар, а восстанавливают так, что люди ругаются. Прошу проверить качество выполненных работ на этом объекте, а также на улице Чайковского, где проводились земляные работы «Водоканалом», - цитирует градоначальника официальный телеграмм-канал администрации.

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