2019-08-04T15:43:56+03:00
Общество

Танки испортили асфальт на Театральной площади в Красноярске

Красноярцы возмущены, что организаторы акции не предприняли должных мер для демонстрации военной техники
Ольга КОСТИНА
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Танки испортили асфальтТанки испортили асфальтФото: Мария ЛЕНЦ
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На Театральной площади Красноярска танки испортили асфальтовое покрытие. Соответствующее видео было опубликовано в одном из местных пабликов. Автор ролика посетовал: «Вот такой асфальт, можно было ведь доски постелить, выехать. Либо резину, транспортерную ленту».

На видео он снял испорченное асфальтовое покрытие - все в выбоинах и небольших рытвинах. И видно, что следы ведут к танкам, которые стоят чуть поодаль. Возмущению красноярцев нет предела. Ведь подобного варварства можно было избежать.

«Для подобных случаев есть специальные гусеницы».

«Для города у них специальная гуля должна быть на резиновой основе».

Танки испортили асфальт в Красноярске .Ревизорро Красноярск

«А может быть стоило асфальт нормальный укладывать?».

«Это же не Красная площадь в Москве, а в Красноярске применять специальные гусеницы экономически не выгодно».

«Вот сейчас дожди начнутся, все исправят. У нас асфальт кладут, когда дождь идет!».

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, танки привезли на Театральную площадь в рамках акции «Военная служба по контракту – твой выбор!». Это мероприятие проводилось в краевом центре 2 августа в День ВДВ. Работали мобильные пункты отбора на военную службу по контракту, где желающие могли ознакомиться с правилами поступления на военную службу, пройти предварительное тестирование на профпригодность и медицинское обследование.

Видео: «Ревизорро Красноярск».

ИСТОЧНИК KP.RU

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