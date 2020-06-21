2020-06-21T05:46:28+03:00
Общество

В центре Красноярска провалился асфальт, движение ограничено

Происшествие случилось на перекрестке улиц Перенсона-Ленина
Татьяна РЯБИНИНА
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Место коммунальной аварии. Фото Управления ГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю.Место коммунальной аварии. Фото Управления ГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю.
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Из-за порыва трубы водоснабжения 20 июня в 22.20 произошел провал проезжей части на перекрестке улиц Перенсона-Ленина. Яма глубокая, что могло стать причиной ДТП, поэтому сотрудники Госавтоинспекции перекрыли движение, поставили дежурный экипаж.

Красноярцы пишут в социальных сетях, что «там же асфальт проваливался помаленьку, но его закатали, дождались, пока рвануло», «на этом месте давно уже провал дороги начался и знак давно установили. Из-за раздолбайства люди погибнуть могли».

Компания КрасКом сообщила о причине аварии: «Подрядчик собственника бывшего кинотеатра Пикра установкой горизонтально-направленного бурения проводил работы без согласования и порвал магистральный водопровод диаметром 500 мм на улице Перенсона. Готовимся к отключению. Подвоз воды организует виновник ЧП».

Без воды остались жители улиц Дубровинского, Лебедевой, Республики, Кирова, Мира, Коммунистическая, Диктатуры пролетариата, Сурикова, Парижской коммуны, Перенсона – всего 95 зданий.

Специалисты КрасКома устранили повреждение за ночь, холодная вода начала возвращаться, жители уже благодарят за оперативную работу.

Но движение на этом участке дороги еще не восстановлено. Как сообщили в ГИБДД час назад, движение транспорта все ещё ограничено и осуществляется по одной полосе. На месте дежурит экипаж. Водителей просят учитывать эту информацию при выборе маршрута.

ИСТОЧНИК KP.RU

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