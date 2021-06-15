В Красноярском крае пока не будут ужесточать коронавирусные ограничения

В Красноярском крае пока не намерены ужесточать коронавирусные ограничения Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярский край пришла так называемая третья волна COVID-19. Не столь интенсивная, как было прежде, но все равно ощутимая. Количество случаев заболевания растет. Так, за минувшие сутки коронавирусом заразились еще 122 человека. В связи с этим жители края задаются вопросом, а будут ли вводиться новые коронавирусные ограничения?

Как сообщает «ТВК Красноярск» со ссылкой на краевое правительство, вводить новые ограничения не планируется. Подчеркиваем: пока – прогнозов о ходе пандемии делать сложно. Однако в городах и населенных пунктах с большим количеством населения ужесточат контроль над соблюдением действующих санитарных норм.

Это, в первую очередь, ношение масок в общественных местах, дезинфекция помещений и транспорта. Жителям не рекомендуют без особой надобности покидать свои дома. Если есть возможность работать дистанционно, нужно перейти на дистанционку. Держать социальную дистанцию.