В Красноярском крае за сутки коронавирусом заразились еще 122 человека Фото: Мария ЛЕНЦ

Коронавирус в Красноярском крае вновь пошел в наступление. Так, по данным, опершатаба, в Красноярском крае за сутки заразились еще 122 человека. Общее число заболевших превысило 75 тысяч. На 15 июня 2021 года оно составляет 75 047.

Резко снизился прирост случаев выздоровления. За сутки вылечились от коронавируса лишь 70 человек, тогда как 14 июня лишь 80. С начала пандемии излечились и выписались из больниц – 68 856 пациентов.

Число летальных случаев от ковида остается примерно на одном уровне. За сутки в Красноярском крае жертвами коронавируса стали еще 7 человек. Общей сложности от болезни скончались 3839 красноярцев.

- Под медицинским наблюдением на дому находится всего 14 315 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 1 202 человека. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 987. Проведено тестов на коронавирус всего 2 801 209, из них за последние сутки 1 778, - добавляет пресс-служба Роспотребнадзора Красноярского края.