Суперзвезда TikTok с 4,9 миллионами подписчиков Олег Романенко прибыл в Красноярск на День России

Суперзвезда TikTok с 4,9 миллионами подписчиков Олег Романенко передал привет читателям «Комсомолки» Фото: Мария ЛЕНЦ

В День России на площади Мира в Красноярске состоялся молодежный фестиваль «Блогеры России». В краевую столицу приехали суперзвезды отечественного тик-тока и инстаграма.

Фестиваль начался в 12:00 часов. В программу входят автограф-сессия, вопрос-ответ с блогерами, зеркальное шоу, индивидуальные выступления кумиров молодежи, конкурсы и флешмобы.

На площади собрались сотни юных красноярцев, желавших увидеть приехавших блогеров.

Людей очень много Фото: Мария ЛЕНЦ

Люди испытывали настолько мощный катарсис, что полиции приходилось успокаивать толпу.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Блогеры же оказались благодарны за такой теплый прием. Так, суперзвезда российского Тик-Тока с 4,9 миллионами подписчиков, «брат-близнец» Дани Милохина и ведущий собственного шоу на youtube Олег Романенко даже передал привет молодым читателям «Комсомольской правды» и признался, что сам почитывал нашу газету.

Помимо Романенко, заводили толпу в Красноярске Егор Шип – создатель тикток-хауса After School, youtube-блогер и певец. А также украинский тиктокер, рассказывающий о секретах парней и девушек, Максим Климток.

Вот они слева направо: Макс Климток, Олег Романенко и Егор Шип Фото: Мария ЛЕНЦ

- Атмосфера нереальная! Такое чувство, будто приехали звезды мирового масштаба. Людей очень много, все кричат, визжат, очень шумно. Толпа просто рвет. Даже не знаю, хорошо это или плохо. Здесь запросто можно исчезнуть под ногами подростков, - делится впечатлениями гостья фестиваля.

Но День России в Красноярске не только для молодежи. Ознакомиться с праздничной программой мероприятий можно здесь.