День России в Красноярске 12 июня 2021: программа мероприятий, место проведения Фото: Мария ЛЕНЦ

Совсем скоро для красноярцев наступят очередные длинные выходные – в честь Дня России. На этот раз мы будем отдыхать с 12 по 14 июня включительно. Рассказываем, как пройдет День России в Красноярске 12 июня 2021 – куда сходить и как провести время. Так можно вспомнить, как проходил праздник год назад.

День России в Красноярске 12 июня 2021 года пройдет без массовых гуляний. Это весь предсказуемо, так как коронавирусные ограничения никто не отменял. Однако место празднику все же нашлось и трехдневные выходные красноярцы могут провести не сидя дома.

Программу мероприятий на День России опубликовала пресс-служба правительства региона. В ней сообщается, когда праздник начнется, место проведения и когда все закончится.

В 11:00 часов стартует Праздник цветов «Сибирский первоцвет» на Удачном (КНЦ «Успенский» - улица Лесная, 55а, стр. 3). В программе Инстаграм-выставка, мастер-классы по флористике, концерты, пленэры, лекции.

В 14:00 часов (Ленина, 22) и 17:00 (Свободный, 48) - Всесибирский фестиваль национальных культур «Я люблю тебя, Россия!». Гости мероприятия услышат горловое пение, эстрадные и народные песни, могут ознакомиться с игрой на национальных музыкальных инструментах, а также увидят самобытные танцы народов мира.

В 14:00 часов стартует Патриотический фестиваль «Под мирным небом». Место проведения – центральная набережная. Участников ждут тематические локации о событиях Великой Отечественной войны.

В 15:00 часов - XXVIII Межрегиональный фестиваль-конкурс детского художественного творчества «У Дивных гор» (г. Дивногорск, ул. Комсомольская, 6, ДК «Энергетик»). Для красноярцев пройдет праздничный гала-концерт, выставка декоративно-прикладного и технического творчества, конкурс детского рисунка.

В 19:00 состоится концерт «Сказание о Русской земле» в краевой филармонии. Для зрителей предствление устроит праздничный хор Данилова монастыря и Сибирский мужской хор.

В правительстве края добавляют, что ряд праздничный мероприятий на День России 12 июня пройдет в краевом доме дружбы народов (Красраб, 100в):

- Краевой межнациональный фестиваль «Моя Россия» - Национальный праздник, посвященный народам Красноярского края - Межнациональный творческий конкурс «Мой дом. Моя семья. Моя Россия!» - Показы художественного фильма «Александр Невский» (реж. А. Эзейнштейн, 1938 г.) - Межнациональный спортивный турнир национальных видов спорта «Интерземлячество» (13 июня).

Словом – сходить есть куда. Праздник обещает быть интересным и богатым на события.