Погода на День России 12 июня в Красноярске 2021: потепление до +21 и переменная облачность Фото: Мария ЛЕНЦ

Приближаются длинные выходные, красноярцы будут отдыхать с 12 по 14 июня. Кто-то поедет на дачу, а кто-то останется в городе и отправится на праздник. Важный вопрос, Какой будет погода на День России 12 июня в Красноярске 2021.

Так, по данным гидрометцентра, 12 июня в Красноярске ожидается дневная температура до +20 градусов. Небо будет затянуто облаками, но осадков синоптики не ожидают. Поднимется неприятный северо-восточный ветер с порывами до 3-5 метров в секунду.

Ночью ожидается холодной. Температура снизится до +7 градусов. Пасмурная погода сохранится, но будет сухо. Ветер же поменяет направление на северо-западное и немного стихнет – до 2-4 метров в секунду. Атмосферное давление составит около 736-737 мм рт.ст.

В Яндекс. Погоде также рассказали, какой будет погода на День России 12 июня в Красноярске 2021. Утром будет ясно и до +12 градусов. Днем воздух прогреется до +21 градуса, но появятся облака, впрочем, останется, без осадков. Сила ветра около 3-4 метров в секунду.

Вечером температура не изменится, но будет пасмурно, хоть и сухо. Ночь же обещает быть прохладной – до +8 градусов. Будет безветренно, но пасмурно.

Атмосферное давление составит около 743 мм рт.ст.

С подробным прогнозом погоды на выходные можно ознакомиться здесь.

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