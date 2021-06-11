В Ачинске 11-месячный ребенок проглотил пружину от зарядного устройства и она встала у него поперек горла

В Ачинске 11-месячный ребенок проглотил пластину от зарядного устройства. Фото: пресс-служба краевого минздрава

На операционный стол в ачинский центр охраны материнства и детства попал 11-месячный ребенок. На рентгеновском снимке – чуть ниже подбородка небольшая пластина с пружиной. И эта пружина упирается прямо в горло. Со слов перепуганных родственников медики выяснили, что малыш проглотил часть зарядного устройства от батареек, причем пластина – металлическая.

Страшно представить, что было бы, если бы она опустилась ниже, в пищевод. Тогда пришлось бы делать полостную операцию, тяжелую для ребенка. На этот раз все обошлось – пластику извлекли эндоскопически, из горла. Малыш быстро поправится.

К слову, выяснилось, что маленький пациент был в контакте с зараженным коронавирусом. Поэтому всей операционной бригаде пришлось облачиться в полную защитную экипировку. Врачи, конечно, молодцы. Но вопрос к родителям: где они были, когда их ребенок игрался с совершенно неподходящей игрушкой, потом потянул ее в рот и проглотил?

С подачи главного врача больницы Александра Третьякова перед входом в кабинет ФГС есть стенд, на котором уже целая экспозиция из тех предметов, которые удалили из пищевода и желудка детей. Чего только тут нет. Шуруп, который проглотил 10-летний мальчик, пластмассовая крышка от бутылки из 7-месячного малыша. Самые «популярные» предметы – монеты, палочки от чупа-чупсов, батарейки-таблетки. Батарейки вдвойне опасны, потому что в результате окисления на стенке желудка малыша может появиться язва и еще более печальные последствия.

- От имени всего коллектива, от себя лично, как доктор и как отец двоих детей, настоятельно прошу родителей быть максимально бдительными, - призывает Александр Третьяков. – Уберите с детских глаз любые предметы, которые могут нести опасность крохе: батарейки, булавки, монеты, бижутерию, драгоценности, различные детали.

В год юных «глотателей» разных возрастов в ачинскую детскую больницу поступает до 20. А сколько их в других городах. От родителей требуется лишь одно: беречь детей, пока не стало поздно.

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