Один рубль чуть не стоил жизни: в Красноярском крае врачи спасли проглотившего монету малыша

В Ачинске Красноярского края врачи спасли малыша, проглотившего рублевую монету. Если бы помощь не подоспела вовремя, все могло бы закончиться трагедией.

Эта история случилась на днях в Ачинске. Сюда, в местный перинатальный центр, срочно доставили ребенка, которому едва исполнился годик. Как оказалось, он отправил в рот монету, та застряла. Еще немного, и мог бы задохнуться.

Спасение малыша в Ачинском перинатальном центре 6.07.2020 (Красноярский край). Видео: телеканал ОСА.

Оперировать малыша взялся главный врач центра Александр Третьяков. Ему помогали две медсестры и анестезиолог-реаниматолог. Благо, разрез делать не пришлось. Монету удалось достать с помощью эндоскопа со специальной насадкой. Поскольку работа ювелирная, точная, все было под контролем – видеонаблюдением компьютера. Обошлось - спасибо врачам!

Действительно, дети часто становятся жертвами своей любознательности, говорят психологи. А у малышей до трех лет есть особенность (о ней знают мамы, бабушки и не только): все тянут в рот. И могут проглотить приглянувшиеся предметы. Здесь стоит посоветовать только одно: не оставляйте ребенка без присмотра, тем более если рядом есть мелкие предметы – пуговицы, горошины, кольца и так далее.

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- На самом деле случай с пятьюдесятью копейками не столь уж уникальный. За свои десять лет я повидал многое, - рассказал «КП» Михаил Мерзляков, заведующий отделением эндоскопии Кемеровской областной клинической больницы. - Детей иногда привозят через несколько недель после того, как они проглотили что-нибудь. И вина здесь стопроцентная родителей, которые даже не подозревают, насколько это опасно. От инородных предметов в верхних дыхательных путях и пищеводе в год в мире умирает более 8 тысяч детей (подробнее).