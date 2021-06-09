Жительнице Красноярского края удалили из щеки опухоль величиной с грейпфрут

Людмила Станиславовна после операции Фото: ККБ

Жительница из Железногорска решилась на удаление 1,5-килограммовой опухоли на лице спустя 12 лет после её появления. Людмила Станиславовна легла на операционный стол только после того, как настояла внучка. До этого, как сообщает пресс-служба Красноярской краевой клинической больницы, опухоль женщине совершенно не мешала.

Фото: ККБ

Пенсионерка уверяет, новообразование её совершенно не беспокоило, она долгое время наблюдалась в своей поликлинике, приезжала на консультацию в Красноярск, чтобы убедиться в доброкачественности опухоли. Но даже и мысли не возникало об удалении, пока не настояла внучка, работающая доктором.

В какой-то момент шишка под щекой начала набирать серьезный вес и достигла полутора килограммов, а её размер составил 15 на 12 сантиметров. Приблизительно как грейпфрут. В ККБ поставили диагноз «Объёмное образование мягких тканей левой околоушной железы» и отправили пациентку на удаление.

Фото: ККБ

Оперировал пенсионерку челюстно-лицевой хирург, профессор Анатолий Александрович Левенец, ему ассистировала лечащий врач Людмилы Станиславовны София Кауниетис. Удаление прошло успешно, несмотря на серьезные технические риски - повреждение кровеносных сосудов, сетью которых обвита капсула опухоли и травма лицевого нерва.

Теперь на месте большого новообразования остался аккуратный косметический шрам. Несмотря на то, что история с удалением опухоли закончилась хорошо, врачи Красноярской краевой напоминают всем, у кого на любой части тела появляются уплотнения в виде «шариков», бородавок, долго незаживающих фурункулов, особенно если они меняют цвет, форму, размер - незамедлительно обращаться к медикам.

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