Красноярцы увидели в небе большую «кровавую» Луну Фото: Мария ЛЕНЦ

26 мая 2021 года совпало сразу два космических события: суперлуние и лунное затмение. И если второе красноярцы не увидели, так как оно случилось примерно в 18 часов, когда на улице еще светло, то суперлуние не прошло мимо взора жителей краевой столицы.

Фото: Мария ЛЕНЦ

После заката над Красноярском поднялась крупная Луна. Размером она была чуть больше, чем обычно. Кроме того, спутник Земли отливал желто-красным «кровавым» цветом, вместо стандартного серого.

Ранее мы писали, что такое суперлуние или же как его называют «кровавая» Луна. Если кратко, то это календарное событие, когда Луна приближается к Земле на расстояние ближе 362 тысяч метров.

Фото: ИВАНОВА Диана

Астрономы не считают этот феномен чем-то необычным. И даже говорят, что разглядеть суперлуние довольно сложно. Но на этот раз получилось весьма зрелищно.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Астрологи же уверяют, что супелуние и лунное затмение не проходят бесследно для обычных людей. Есть версия, что эти события могут даже повлиять на судьбу или же открыть истинное лицо человека.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Суперлуние в Красноярске 26 мая 2021: где и во сколько смотреть

Суперлуние в Красноярске 2021 года придет не одно, а вместе с лунным затмением. В пресс-службе Московского планетария сообщают, что данное астрономическое событие будет доступно лишь жителям восточной части России – Дальнего Востока. (подробнее)