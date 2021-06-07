Фото: rusbandy.ru

5 июня на 31-м году жизни скончался прославленный хоккеист Максим Ишкельдин. Последний сезон спортсмен провел в составе красноярского «Енисея». В пресс-службе хоккейного клуба рассказали, в чем причина смерти шестикратного чемпиона мира по хоккею Максима Ишкельдина.

Тело спортсмена было обнаружено в постели у него дома в Новосибирске. Сообщается, что причина смерти шестикратного чемпиона мира по хоккею Максима Ишкельдина стал отрыв тромба во сне.

- Таким новостям невозможно поверить сразу. Молодой, пышущий жизнью человек ушел от нас на пике своих сил и возможностей. Такие новости шокируют. Так получилось, что свой последний игровой сезон он провел в форме «Енисея», еще совсем недавно он праздновал свой пятый титул чемпиона России. Его уход – это не только невосполнимая потеря российского хоккея с мячом, но и мирового… Хоккейный клуб «Енисей» глубоко скорбит по поводу безвременной кончины Максима и выражает искренние соболезнования родным и близким покойного, - пишет пресс-служба ХК «Енисей».

Максим Ишкельдин родился в Новосибирске 22 июня 1990 года. Профессиональную карьеру начал в команде «СибСельМаш» в 2006 году. В 2010 году Максим перешел в красногорский «Зоркий». В 2015 году хоккеист оказался в составе одного из лучших хоккейных клубов страны «СКА-Нефтяник», а сезон 2020-2021 провел в красноярском «Енисее», в составе которого выиграл свой последний чемпионат России.

За свою длительную карьеру Максим Ишкельдин стал шестикратным чемпионом мира, пятикратным чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка Чемпионов и Суперкубка России, двукратным победителем Кубка России.

Личные достижения Максима Ишкельдина не менее впечатляющие. В 2013 году он стал лучшим полузащитником чемпионата Мира, в 2018 году – лучшим нападающим. В 2015 и 2019 годах Максим стал лучшим полузащитником чемпионата России по хоккею с мячом. В список из 22 лучших игроков ЧР он попадал 10 раз.

Фото: ХК "Енисей"

Почтить память хоккеиста можно на стадионе «Енисей» на Юности, 18. Болельщиков ждут 7 и 8 июня 2021 года с 10 до 20 часов.

«Комсомольская правда-Красноярск» выражает соболезнования родным и близким Максима Ишкельдина.

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