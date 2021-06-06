Скончался шестикратный чемпион мира по хоккею с мячом Максим Ишкельдин. Фото: ФК "Енисей"

«Таким новостям невозможно поверить сразу. Молодой, пышущий жизнью человек ушел от нас на пике своих сил и возможностей. Так получилось, что свой последний игровой сезон он провел в форме «Енисея», еще совсем недавно он праздновал свой пятый титул чемпиона России. Его уход – это не только невосполнимая потеря российского хоккея с мячом, но и мирового».

Такая новость появилась накануне 5 июня на официальном сайте красноярского хоккейного клуба «Енисей». Максим Ишкельдин скончался от оторвавшегося тромба, его нашли утром в своей постели. 22 июня ему исполнился бы 31 год.

Его называют одним из сильнейших хоккеистов мира. Шестикратный чемпион мира, пятикратный чемпион России, заслуженный мастер спорта России. Начинал свою спортивную карьеру в родном Новосибирске, а первой профессиональной командой был «Сибсельмаш», за которую он провел около сотни матчей. Позже подписывал контракты с красногорским клубом «Зоркий» и хабаровским «СКА-Нефтяник». И последний сезон он провел в составе красноярского «Енисея».

В сборной России полузащитник Ишкельдин дебютировал в 2012 году на чемпионате мира с командой США и забил в нем два мяча. А всего на его счету участие в восьми чемпионатах мира.

Хоккейный клуб «Енисей» глубоко скорбит по поводу безвременной кончины Максима и выражает искренние соболезнования родным и близким покойного. Соболезнования выражает Федерация хоккея с мячом России.