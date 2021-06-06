Счастливый финал: мальчика, расклеившего объявления о поиске работы для помощи маме, взяли в трудовой отряд

Мечтавшего заработать подростка пригласили в трудовой отряд Фото: Мария ЛЕНЦ

- Поначалу я хотел заработать. А ведь уже взрослый, пора привыкать к взрослой жизни. Наклеил объявление на остановке. Спустя время мне начали звонить люди и спрашивать, что и как, - рассказывает красноярский восьмиклассник... то есть уже девятиклассник Миша.

Вместе с другими подростками с утра он приехали в сквер, в котором им предстоит навести порядок. Надевает желтую футболку с эмблемой «Трудовой отряд главы города» на груди. Затем панаму, рабочие перчатки и – за дело. Миша уже несколько дней трудится в отряде. Сбывается его мечта заработать деньги и помочь своей маме.

Кто-то скажет, ну что это за мечта, что в ней особенного?! У каждого свои приоритеты. И как знать, может, сегодняшний трудовой отряд даст парню такую путевку в жизнь, что спустя время он сам сможет помогать и давать советы тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации.

Началось все с объявления, которое в апреле школьник написал от руки на листе бумаги и расклеил на остановках: «Я, Миша, очень хочу помочь своей маме и поэтому предлагаю за вознаграждение вынести мусор, купить лекарства, продукты, убрать квартиру и другие услуги». И ниже – номер его телефона.

Работа несложная, специальных навыков не требует, а зарплата реальная Фото: Мария ЛЕНЦ

Работа нашла Мишу, и помогли в этом «Комсомолка» - мы вышли с просьбой о помощи в региональное агентство труда и занятости. Там отозвались практически сразу!

Напомним, живут Миша с мамой вдвоем (отец, к сожалению, не помогает). Пять лет назад они переехали в Красноярск из деревни. Там ипотеку не успели закрыть, а тут пришлось новую брать на покупку квартиры. Так что мама работает на двух работах, свободных денег нет. Сын ей помогает по дому. И придумал способ как заработать деньги. Правда, откликнулись на объявление только один раз – предложили выгулять собаку, лабрадора, за 500 рублей.

- А после нашего с вами разговора позвонила девушка из агентства труда и занятости сказала, , что есть возможность устроиться в Трудовой отряд главы города. В мае мы с мамой собрали документы. И вот с 1 июня я тут! - говорит Миша.

Расписание у них такое: работают 4 часа в день (воскресенье выходной). Потом он едет к другу и там они вместе с другими ребятами на пришкольном участке играют в футбол или волейбол. Или просто гуляет по городу. Или занимается делами по дому, мама ведь на работе допоздна. Планирует отработать 2 сезона – в июне и июле. Зарплата примерно по 10 тысяч в месяц. Часть оставит себе на карманные расходы, остальные отдаст маме.

А в августе Миша собирается к бабушке в деревню, в Богучанский район. Там ведь тоже нужна мужская рука – дров нарубить и поленницу сложить, огород начинать убирать. А потом снова в школу, в 9-й класс. О том, кем хочет стать, парень не задумывался еще всерьез. Решил на потом оставить, ближе к завершению школы.

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