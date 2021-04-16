«Я, Миша, очень хочу помочь маме»: мальчик расклеил объявления на улице, и работа нашла его за час

Миша расклеил по району объявления, чтобы найти работу и помочь маме. Фото: архив семьи, МК.

«Я, Миша, очень хочу помочь своей маме и поэтому предлагаю за вознаграждение вынести мусор, купить лекарства, продукты, убрать квартиру и другие услуги. Мой номер…», - необычное объявление, написанное детской рукой, появилось в Солнечном микрорайоне Красноярска.

Не розыгрыш, а жизнь

Первыми (кроме, конечно, местных жителей) его заметили наши коллеги из MK.RU. Крупные, чуть неровные буквы, красный фломастер, автор явно ребенок.

Чуть позже обнаружилось: объявление написал 14-летний Миша*, он учится в восьмом классе одной из здешних школ. Корреспонденту «Комсомольской правды – Красноярск» удалось связаться с подростком и его мамой.

- Это не розыгрыш, объявление на самом деле написал я, - поделился Миша. – Мы живем с мамой одни, папы нет. Чтобы погасить две ипотеки, мама работает на двух работах, вот я и решил ей помочь.

Идею подсмотрел в интернете. Тогда и подумал: почему бы мне не попробовать? За вознаграждение от 30-50 рублей могу вынести мусор, убрать комнату и так далее…

Объявление повесил позавчера. Но пока никто не звонил, ничего не предлагал. Маму, конечно, предупредил, ей было очень приятно.

Мужчина растет

«Надо же, такие дети еще остались, - обсуждают в соцсетях. – От наших только и слышишь «дай» и «купи», а тут… Редкость по нынешним временам!».

«Комсомолка» дозвонилась до Мишиной мамы, Татьяны, и вот, что она рассказала.

- Сын давно уже хочет работать. Ему неудобно – такой большой, сколько можно просить у мамы – на вещи, транспорт, перекусы?

Мишу я ращу одна, отец оказался от нас сразу после рождения сына. Не помогает – все сами.

В Красноярск пять лет назад переехали из деревни. У нас две ипотеки. Там квартиру продали, но за нее еще выплачиваем. Сумма не такая большая, но все равно ощутимо. Чтобы купить квартиру в Красноярске, пришлось брать еще одну ипотеку.

Работаю в маленькой частной фирме делопроизводителем, еще в офисе там же полы мою. Миша помогает, работы не боится. Дома – посуда на нем всегда. Я готовлю, он моет. Подмести, полы вымыть упрашивать не надо. Без проблем. Фактически он моя опора.

Мужчина растет! Понимает, нужно самому потихоньку вставать на ноги. Я думаю: сейчас ему запретишь, а потом у человека может вообще пропасть желание работать.

Вот это объявление. Фото: МК.

Работы не боится. Парень рукастый. Правда, поскольку без отца, особо учить его некому. Но на уроки труда ходит с удовольствием, занимается. Крутить, вырезать ему очень нравится.

Работа? Есть работа!

Узнав историю Миши, «Комсомолка» не смогла остаться в стороне. Мы решили позвонить в красноярское краевое агентство труда и занятости: «Давайте поможем?».

Обратная реакция последовала моментально. Часа не прошло, как с нами связался специалист: «Работа нашлась! В трудовой отряд парень пойдет?».

Для школьников - это удачная возможность подзаработать, цена вопроса - примерно 7 тысяч в месяц. Однако желающих попасть туда всегда очень много, пробиться трудно.

Тем не менее Мише помогли. Дело было за малым – передать Татьяне контакты сотрудников агентства и ждать новостей.

«Уже в июне Мишу берут на работу, - обрадовала она. – Спасибо агентству занятости и «Комсомолке», что откликнулись! Трудовой отряд – это отлично. И зарплата официальная, и под присмотром. Когда по городу полетело объявление, мне начали писать: ну, теперь вас замучают проверками. Но у нас все в порядке. Ребенок хочет работать – за вознаграждение. Не просит, не стоит с протянутой рукой. А хочет помочь себе и мне. Что тут такого?»

(*фамилию семья просила не обнародовать).

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