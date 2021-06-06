В Туве задержали водителя грузовика, по вине которого пострадали 20 человек

В Туве задержали водителя грузовика, по вине которого пострадал 21 человек

В Чаа-Хольском районе Тувы задержали водителя грузовика, по вине которого пострадали 20 человек, из которых 5 –дети (сам водитель был 21-м). Напомним, что накануне днем, 5 июня, автомобиль ГАЗ двигался по горной дороге и заглох на подъеме, а потом стал катиться назад. 38-летний водитель не справился с управлением, вследствие чего грузовик опрокинулся с дороги в кювет. Сам водитель с места сбежал в неизвестном направлении.

- Девяти участникам происшествия оказали разовую медицинскую помощь, 5 человек находятся в районной больнице Чаа-Холя. Санавиацией хотели перевезти в Кызыл 6 человек в стабильно тяжелом состоянии. К сожалению, погодные условия не позволили вылететь вертолетом. Они транспортированы в Кызыл на машинах скорой помощи. Среди транспортируемых есть также дети. У одного взрослого тяжелое состояние, угрожающее жизни. Ему в первую очередь окажут нужную медицинскую помощь, - рассказал о состоянии пострадавших врио главы республики Владислав Ховалыг.

Предположительно в открытом кузове находились члены одной семьи, которые собрались вместе, чтобы отметить религиозный праздник. Решили пересесть в грузовик, в котором, как им казалось, будет надежнее ехать по горной дороге. А получилось наоборот. Налицо грубейшие нарушения правил перевозки пассажиров в не предназначенном для этого транспорте.

Сегодня, 6 июня, стало известно, что сбежавшего водителя разыскали на одной из чабанских стоянок, он доставлен в отделение полиции.

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