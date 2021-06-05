В Туве опрокинулся грузовик с двумя десятками пассажиров, есть пострадавшие

На 40 километре тувинской автодороги Чаа-Холь-Шанчы перевернулся грузовик с двумя десятками пассажиров. Как сообщили корреспонденту «Комсомольской правды» в ЕДДС региона, после ДТП госпитализировали 9 человек, в том числе двое детей.

Корреспонденту «КП»-Красноярск рассказали в МВД, что предварительно грузовик ГАЗ заглох на подъеме в гору, а затем резко откатился назад, вследствие чего машина опрокинулась. Предположительно в открытом кузове находились родственники, которые собрались, чтобы отметить вместе религиозный праздник, пересели из своих машин в грузовик, чтобы проехать по горной местности, но водитель не справился с управлением. Водителя, находившегося за рулем автомобиля ГАЗ, задержать не смогли. Мужчина скрылся с места ДТП, полицейские объявили его в розыск. Сейчас сотрудники ведомства выясняют все обстоятельства произошедшего.

По информации ЕДДС, авария произошла в 9:25 мск. В кузове грузовика ГАЗ находилось 20 пассажиров и водитель, после опрокидывания травмы, ушибы и переломы разной степени тяжести, получили все, кто находился в машине. 6 пострадавших, среди которых двое детей, после медицинского осмотра были отправлены на госпитализацию в Кызыл, оставлять в местной больнице их не позволило состояние здоровья. Еще трое были доставлены в ближайшее медучреждение. Остальным была оказана помощь на месте.

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