В ДТП с пассажирским автобусом под Норильском пострадало 6 человек

фото: instagram.com/norilsk_112/

Утром 25 мая недалеко от Норильска произошло ДТП, где пострадало сразу 6 человек. Как сообщают в МВД, на трассе Норильск-Талнах пассажирский автобус с рабочими столкнулся с многотонным тягачом. Сейчас выясняются все обстоятельства аварии.

ЧП произошло в 7 утра на 3 километре автодороги Норильск-Талнах. Пассажирский автобус с рабочими выехал из Норильска, когда в него врезался тягач с тралом. Известно, что столкновению способствовал занос задней оси многотонника.

За медицинской помощью обратились 6 пассажиров заказного автобуса ПАЗ. Об их состоянии и степени тяжести повреждений ничего не сообщается.

На место выехали сотрудники госавтоинспекции, они обеспечивали безопасность и помогают восстановить движение на затрудненном участке пути.

Сейчас инспекторы ДПС выясняют все обстоятельства произошедшего. В ГИБДД напоминают водителям о необходимости соблюдать скоростной режим во время плохой погоды.