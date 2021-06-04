В Якутии речное такси столкнулось с грузовым паромом, есть пострадавшие

Фото: СК

В Якутии на реке Лена произошло ДТП с речными суднами. Между собой столкнулась легкомоторная лодка «Волжанка», везшая пассажиров и грузовой паром «СК-2016», следовавший по маршруту Якутск – Нижний Бестях. Как сообщают в Восточно-Сибирском следственном управлении на транспорте, по факту аварии проводится доследственная проверка.

Два судна не смогли поделить реку утром 4 июня. Известно, что грузовой паром «СК-2016» перевозил несколько десятков автомобилей, на борту катера было 11 человек. Следователи предполагают, что столкновение допустил судоводитель маломерного судна из-за состояния алкогольного опьянения. В результате случившегося госпитализирована одна женщина, еще двое получили незначительные повреждения.

Когда предполагаемый виновник прибыл на берег, то после случившегося он скрылся с места происшествия.

На месте происшествия сейчас работает следственно-оперативная группа из числа следователей Якутского следственного отдела на транспорте Восточно-Сибирского СУТ СК России и сотрудников Восточно-Сибирского линейного управления на транспорте МВД России, а также представители государственного портового контроля.

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