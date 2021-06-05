Избитый студент из Тувы, найденный в Хакасии без сознания, вышел из комы

Пока состояние парня стабильно тяжелое Фото: Мария ЛЕНЦ

В Хакасии из комы вышел избитый студент из Тывы, которого нащли на улице жители одного из домов в Саяногорске. Как сообщают в следственном комитете, как только самочувствие парня позволит – его сразу же допросят для выяснения всех обстоятельств.

17-летнего юношу рано утром обнаружили лежащим недалеко от одного из жилых домов. Парень был без сознания, жильцы тут же вызвали скорую. Студента госпитализировали, оказалось, что у него множество травм разной степени тяжести. Медики сразу передали данные в полицию.

Сейчас расследованием преступления занимается Следственный комитет. Заведено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

- Следствие устанавливает все обстоятельства получения потерпевшим травм, в частности допрошен ряд свидетелей, в том числе близкие родственники юноши, два его одногруппника, проживающие вместе с ним по месту жительства, женщина, обнаружившая потерпевшего, и ряд других лиц. Проведен осмотр места, где был обнаружен молодой человек. Назначены и проводятся ряд судебных экспертиз, в частности судебно-медицинская с целью установления характера и тяжести имеющихся у подростка травм, компьютерная, трасологическая и криминалистическая экспертиза веществ, материалов и изделий, - прокомментировали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

И.О. главы Республики Тувы рассказал в инстаграме, что члены рабочей группы правительства сообщили, что студент находится в стабильно тяжелом состоянии. Первому заместителю министра общественной безопасности Александру Харченко удалось защитить права и интересы отца пострадавшего, уже назначена служебная проверка по факту неправомерного поведения сотрудников полиции. В техникуме преподаватели и студенты отзываются о пострадавшем исключительно положительно – учился хорошо, ни с кем не конфликтовал.

Расследование уголовного дела продолжается.