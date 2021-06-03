В Хакасии нашли избитого студента из Тувы. Фото: СК

В хакасском городе Саяногорске нашли избитого молодого человека, студента местного техникума. В тяжелом состоянии он доставлен в больницу, делом занялась полиция. Но следком инициировал перед прокурором вопрос о передаче ему для проверки всех материалов о травмировании.

Вот что известно на этот час. Пострадавший – несовершеннолетний, ему 17 лет. Уроженец Тувы. Накануне, 2 июня он сказал своему одногруппнику, с которым вместе живут в квартире, что собирается прогуляться по Саяногорску. Однако назад и не вернулся. Утром 3 июня молодого человека обнаружили с травмами жильцы одного из частных домов и вызвали скорую помощь. А медики, как положено, сообщили в дежурную часть.

- В ходе осмотра в больнице у юноши диагностировали травмы различной степени тяжести. В настоящее время он находится в медицинском учреждении, ему оказывается необходимая врачебная помощь, - прокомментировали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.