В Норильске и на Кольском полуострове появятся семь корпоративных медицинских центров

Инвестиции в развитие медицины двух заполярных территорий - Норильска и Кольского полуострова - составят 10 миллиардов рублей. Фото: Владимир Макушкин

«Норникель» вложит 10 миллиардов рублей в развитие корпоративной медицины. Об этом сообщила старший вице-президент компании Лариса Зелькова на проходящем в Санкт-Петербурге международном экономическом форуме.

- Есть большой проект, который реализуется и в Норильске, и на Кольском полуострове. Это проект, связанный с развитием корпоративной медицины. Мы два года назад сформировали наше собственное представление о том, как бы хотели заботиться о здоровье наших сотрудников, - рассказала старший вице-президент компании.

Обратите внимание, что задумывалось это в доковидный период, и события 2020 года только подтвердили актуальность принятого решения.

Собственно проект направлен на дальнейшее улучшение качества медицинского обслуживания сотрудников компании. Его можно разделить на три блока. Первый блок касается модернизации цеховых медицинских служб и полной реновации всех фельдшерских пунктов на производстве. Их нужно привести к современным стандартам: переоснастить новейшим оборудованием, повысить квалификацию медицинских специалистов. Задача таких цеховых медицинских кабинетов – не только оказание первичной медицинской помощи, но профилактика заболеваний персонала. В том числе профессиональных заболеваний.

Второй блок - создание собственных медицинских центров, которые станут дополнением государственному здравоохранению в северных территориях. Всего их будет семь: три – на Кольском полуострове и четыре – в Норильске. Как они будут выглядеть на практике, мы увидим уже летом этого года, в Норильске как раз готовится к открытию первый такой центр.

Наконец, третий блок: создание единой информационной системы.

- Такая система объединит не только центры, но и наш корпоративный санаторий «Заполярье» в Сочи. Она позволит иметь каждому сотруднику свою цифровую карту здоровья. В ней любой сотрудник компании увидит результаты обследований и анализов, рекомендации врачей, - уточнила Лариса Зелькова.

Добавим, что «Норникель» стал лидером среди российских предприятий металлургической отрасли в борьбе с пандемией по результатам оценки независимой маркетинговой компании Boks Marketing. С первых же дней, когда стало понятно, что COVID-19 – это не случайная инфекция, а мировая проблема, руководством компании был принят целый ряд мер, которые – как показало время – помогли пройти первый и второй пик пандемии с минимально возможными последствиями. Приобреталось медицинское оборудование и техника для медицинских учреждений, средства индивидуальной защиты и тесты. Получил поддержку малый бизнес и граждане, которые оказались в сложной жизненной ситуации из-за жестких ограничений. В целом «Норникель» выделил на борьбу с COVID-19 в 2020 и 2021 году более 20 миллиардов рублей.

- Мы не страдаем территориальным эгоизмом. Поэтому к нам обратились другие субъекты Федерации, не только Красноярский край, Мурманская область и Забайкалье. Мы помогли Саратовской области, Тульской, Ярославской, Челябинской, Московской. То есть тем областям, которые достаточно серьезно пострадали от пандемии, — прокомментировал вице-президент по федеральным и региональным программам «Норникеля» Андрей Грачев.

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