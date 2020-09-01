Готов к любой погоде и бездорожью: Таймырская межрайонная больница получила новый реанимобиль

Таймырская межрайонная больница получила новый реанимобиль. Фото: Владимир Макушкин

Таймырская межрайонная больница – важное звено в системе медицинского обслуживания северной территории Красноярского края. До недавнего времени в автопарке больницы было 7 машин, но не хватало реанимобиля. Медикам нужна была такая машина, чтобы могла отправиться на вызов в любую погоду, по бездорожью. Особенно она необходима для транспортировки тяжелых пациентов из небольших поселений в Норильск и Оганер.

И вот стало известно: реанимобиль прибыл Северным морским путем к месту назначения. Сейчас на него оформляются документы, осталось получить номерные знаки. Это стало возможным благодаря «Норникелю»: в рамках благотворительной помощи в период пандемии компания собирает заявки от медицинских учреждений и закрывает потребности в оборудовании, спецтехнике, медикаментах и средствах индивидуальной защиты.

Так с начала пандемии Таймырская межрайонная больница уже получила от компании более 19 миллионов рублей. На эти средства были закуплены 10 аппаратов ИВЛ, бактерицидные облучатели, СИЗы и так другое.

- С начала эпидемии у нас работают три «ковидных» бригады. Такое распределение усилило нагрузку на бригады, работающие в обычном режиме. Остальные больные могут остаться без помощи, поэтому новая машина – это существенная поддержка, ведь она оснащена реанимационным оборудованием. Также от «Норникеля» мы получили транспортный аппарат ИВЛ. Это позволит нам доставлять больных в Норильск, в том числе и тяжелых, - рассказала заместитель главного врача по медицинской части Таймырской межрайонной больницы Виктория Клисак.

Добавим, что два реанимобиля в мае от «Норникеля» получила и Норильская станция скорой медицинской помощи. Всего же компания с момента запуска программы по борьбе с коронавирусной инфекцией направила в регионы своего присутствия на борьбу с пандемией более 20 миллиардов рублей.