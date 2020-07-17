«Норникель» увеличивает объем поддержки для защиты от пандемии

Сегодня Норильск просит о помощи – там зафиксирован рост количества случаев заболевания COVID-19. Компания «Норникель» разработала новый пакет мер для защиты от COVID-19 стоимостью около 10 миллиардов рублей, которые будут потрачены до конца года в тех регионах, где работают предприятия компании.

По-прежнему самыми актуальными задачами являются обеспечение антивирусной безопасности на производстве, поддержка сотрудников, помощь медучреждениям, а также предприятиям малого и среднего бизнеса. С учетом первого пакета мер, на борьбу с пандемией и ее последствиями в 2020 году «Норникель» потратит более 20 миллиардов рублей.

Людмила Магомедова, депутат Законодательного собрания Красноярского края, отметила по этому поводу:

- Это очень своевременно, особенно на фоне вчерашнего заявления мэра Норильска о том, что город нуждается в дополнительных вливаниях, чтобы качественно бороться с COVID-19. Я надеюсь, что большая часть этих денег пойдет на приобретение оборудования, аппаратов ИВЛ для жителей нашего заполярного города. И меня очень порадовала новость, что «Норникель» выделяет дополнительное финансирование. Обратите внимание, что это – помимо тех налогов, которые компания платит в бюджет.

Мартовский пакет мер был успешным

Программа помощи в борьбе с коронавирусом была запущена в марте. Благодаря превентивным мерам пандемия не оказала заметного влияния на работу компании. Большинство офисных сотрудников были переведены на удаленный режим работы. На производстве усилили меры профилактики. Было закуплено более 160 000 тестов на коронавирусную инфекцию и более 100 000 экспресс-тестов на антитела. В Норильск и Мончегорск доставлены две стационарные и семь мобильных лабораторий, почти 400 тепловизоров, большой объем средств индивидуальной защиты (в том числе более 10 миллионов масок).

Что касается малого и среднего бизнеса: они получили субсидии на доставку грузов в Норильск, на коммунальные услуги. Предпринимателей обеспечили средствами индивидуальной защиты и продуктовыми наборами.

Однако сегодня эпидемиологическая обстановка в Норильске становится напряженной и компания считает необходимым усилить принимаемые меры безопасности.

Задача второго пакета мер

Задача второго пакета мер - подготовиться к возможному негативному развитию событий. Норильску нужна срочная помощь – и в ответ на обращение главы города Рината Ахметчина «Норникель» отреагировал незамедлительно: первый же вопрос о поставке компьютерного томографа был решен.

Компания пересматривает стандарты охраны труда. Отдельный комплекс мер - для защиты вахтовых сотрудников: сроки вахты продляются, подготовлены обсерваторы, идет обязательное тестирование на наличие инфекции. Президент «Норникеля» Владимир Потанин прокомментировал:

- Пандемия и ее последствия потребуют значительного роста финансирования социальных проектов. Компания намерена направить дополнительные ресурсы на защиту сотрудников и повышение качества жизни, реализацию первоочередных проектов сфере здравоохранения, образования, развития городской среды, поддержки коренных народов.

При этом все ранее принятые обязательства перед партнерами, в том числе по социальным, спортивным и культурным проектам, будут выполнены в полном объеме.

Только цифры

Еще в марте компания обсудила с региональными властями размер и виды помощи. На основании этих заявок «Норникель» выделил благотворительную помощь, а также закупил медицинское оборудование и средства индивидуальной защиты. На текущий момент для Норильского промышленного района (НПР) и Красноярского края направлено:

- 1,6 млрд. руб. - на благотворительность и СИЗы по НПР и Красноярскому краю без учета поставок для компаний группы;

- 2,1 млрд. руб. – медицинское оборудование и СИЗы для компаний группы, работающих в НПР и крае.

В Норильск доставили более 230 тонн медицинских и санитарных грузов. Два реанимационных автомобиля для нужд Норильской скорой помощи, 1 стационарную и 3 мини-лаборатории, более 60 тысяч тестов на антитела, более 60 тысяч тест-систем на коронавирус. Больницам передали 63 аппарата ИВЛ, 3 передвижных рентгеновских аппарата. И в еще антисептики, маски, тепловизоры, одноразовые костюмы, термометры, кровати и многое другое. В госпитале для больных с COVID–19 в Норильске помогли установить дополнительные кислородные посты для аппаратов ИВЛ.

Алексей Подкорытов, заместитель губернатора Красноярского края, высоко оценил это:

- Мы благодарны всем, кто оказывает нам помощь в борьбе с коронавирусом. Конечно же представителям бизнеса, крупным компаниям, которые строят инфекционные госпитали, приобретают технику и оборудование. В частности, «Норникель» нам уже передал медицинское оборудование на миллионы рублей. Благодаря такой мобилизации нам удастся победить коронавирус и вернуться к привычным делам.