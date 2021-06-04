А мусор превратим во вторсырьё! «Красноярская рециклинговая компания» продолжает цикл экологических уроков!. фото: КРК

Как только в Красноярске сняли основные ограничения, связанные с пандемией коронавируса, левобережный региональный оператор возобновил цикл экологических уроков в школах и детских организациях. Программа занятия состоит из трёх частей: рассказ о том, откуда берётся мусор и сколько его уже накопилось на планете, викторина о сроках разложения разных видов отходов и игра «Разделяй мусор правильно».

Первый урок прошёл в День Земли, 20 марта, для детей из приёмных и опекунских семей. В апреле участниками занятий стали шестиклассники лицея № 8 (пять классов) и ученики 2-го класса «Г» школы № 82.

Что такое мусор? Откуда он берётся и куда девается? Какой вред природе и человеку наносят свалки? И что нужно делать, чтобы мусора стало меньше? Дети сами подсказывали ответы на эти важные вопросы. После каждого урока у школьников была возможность познакомиться с особенностями работы мусоровоза, посидеть в кабине, включить и выключить пресс.

– Мы понимаем, как важно напоминать детям и взрослым о том, какой вред мы можем наносить окружающей среде, даже не задумываясь. По отзывам родителей и впечатлениям детей мы поняли, что урок удался, каждый участник вышел из класса с пониманием того, что нужно делать, чтобы сберечь природу, чистоту на планете, как воспитать осознанность, – рассказала Ольга Абросимова, директор центра, региональный координатор проекта «Крепкая семья».

– Весь апрель в нашем лицее еженедельно проходили мероприятия, посвященные защите нашей экологии. Прекрасный наставник, сотрудник «Красноярской рециклинговой компании» приветливо и очень понятно донесла до ребят важную информацию о нашем поведении и правильном обращении с мусором и природой, – отметила заместитель директора по УВР лицея № 8 Евгения Евсеева.

Инна Магедова, учитель иностранного языка: «Наглядный материал и игра помогли ребятам разобраться в сути проблем, о которых рассказывал представитель «Красноярской рециклинговой компании». Они с удовольствием отвечали на все вопросы. И очень обрадовались подаркам: блокноты, цветные карандаши и линейки-закладки пригодятся им для учёбы».

После занятий школьники делились своими впечатлениями: «Я поняла, что складывать мусор отдельно очень важно, этим я помогаю природе и другим людям!», «Спасибо, было круто! Я не заметил, как пролетело время, а урок уже закончился», «Мне кажется, если бы взрослые чаще напоминали нам о загрязнении атмосферы, показывали, к чему это может привести, наглядно, как сегодня, – планета стала бы чище…»

Начались каникулы, но экологические уроки левобережного регионального оператора продолжаются. В июне они будут проходить в летних пришкольных лагерях Советского района Красноярска.