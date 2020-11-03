На юге Красноярского края «Свидетели Иеговы» пытались подарить недвижимость шведам Фото: Мария ЛЕНЦ

На юге Красноярского края, в Минусинске, до недавнего времени действовали «Свидетели Иеговы». Решением Верховного суда РФ эта религиозная организация признана экстремистской и на территории России запрещена. Следовательно, все имущество, которое принадлежит ей, должно быть отчуждено в пользу государства.

У минусинских «Свидетелей» в собственности было несколько объектов недвижимости. Чтобы не лишиться их, руководители секты решили совершить «акт благотворительности» - пожертвовали недвижимость некой группе лиц в Швеции, которые по факту оказались единоверцами. Сделка была оформлена, но прокурор Минусинска направил иск в суд с признанием незаконным факт дарения недвижимости иностранцам. Причина – это происходило в момент, когда в суде рассматривался вопрос о законности деятельности самой организации. То есть «Свидетели» пытались вывести имущество из активов государства. Но у них это не получилось, прокомментировали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой прокуратуры..