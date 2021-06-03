Авиакомпания NordStar получила Национальную премию «Крылья России». Фото: пресс-служба NordStar

Пассажиры «Боинга», выполнявшего привычный рейс из Норильска в Москву, услышали по громкой связи, как бортпроводники поздравили их с Международным днем защиты детей 1 июня. И сообщили, что на борту есть профессиональные художники, которые с удовольствием нарисуют всем ребятам памятные шаржи. В результате четырехчасовой полет получился для всех незабываемым.

Это был привычный день для экипажа воздушного судна и в целом для авиакомпании NordStar, которая на протяжении вот уже 12 лет доставляет своих пассажиров в разные города России – каждый день, без перерыва на праздники, строго по расписанию. И помещать может только нелетная погода.

Когда-то перед компанией стояла задача – быть связующим звеном для жителей Норильска с большой землей. А сегодня NordStar является одной из 15-ти крупнейших российских авиаперевозчиков с услугами которой пользуются до миллиона пассажиров в год.

NordStar стал официальным перевозчиком Универсиады-2019 Фото: Мария ЛЕНЦ

Новость, с которой сегодня поздравляют компанию, - получение Национальной авиационной премии «Крылья России» имени Е.Е. Чибирева по итогам 2020 года. Отметим, что «Крылья России» – самая престижная премия в авиационной отрасли, она означает признание не только текущих достижений, но и перспектив. В этом году она присуждалась в 24-й раз, в число дипломантов и победителей попали 26 российских авиакомпаний и 21 аэропорт

По словам представителя пресс-службы, NordStar ежегодно становится дипломантом «Крыльев России». Но в этот раз компания получила особенно высокую оценку своей деятельности от экспертов отрасли и стала победителем в номинации «Авиакомпания года – вторая группа» (объем перевозок за 2020 год от 500 тысяч до миллиона пассажиров).

- Я особенно рад, что мы удостоены высокой награды по итогам непростого для мировой авиации 2020 года. Мы проделали большую и результативную работу внутри авиакомпании, благодаря этому мы однозначно стали лучше, сильнее и сплоченнее. Но, как и прежде, нашей главной целью были и являются безопасные и комфортные условия полетов для пассажиров, – отметил генеральный директор авиакомпании NordStar Леонид Мохов.

Сегодня NordStar входит в число 15 крупных российских авиаперевозчиков Фото: Мария ЛЕНЦ

NordStar входит в группу компаний «Норильский никель». С 2017 года после прохождения международного аудита на соответствие стандартам эксплуатационной безопасности включена в реестр операторов IOSA (IATA Operational Safety Audit). С 2019 года является членом Международной ассоциации воздушного транспорта IATA – крупнейшей и наиболее влиятельной глобальной ассоциации авиаперевозчиков. В 2019 и 2020 годах авиакомпания NordStar признана лучшим авиаперевозчиком в области обеспечения транспортной безопасности по итогам проведения национальной премии «Транспортная безопасность России».

География полетов NordStar насчитывает более 50 регулярных направлений из российских и зарубежных городов. Базовыми аэропортами являются столичный «Домодедово» и «Красноярск». Фактически это самый крупный переводчик в Красноярском крае с регулярными рейсами более чем по 20 направлениям. А в период повышенного спроса открывает направления на юг России – в Сочи, Анапу, Геленджик и Краснодар.

А еще NordStar выступил официальным партнером благотворительного забега «Улетная пятерка» в аэропорту «Красноярск» в сентябре 2020 года Фото: Мария ЛЕНЦ

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