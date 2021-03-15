Авиакомпания NordStar получила статус базового перевозчика аэропорта «Норильск». Фото: Артем Финн

Красноярский край – один из немногих регионов страны, которые не могут обойтись без авиасообщения. И если на юге региона альтернативу самолетам составляют автотранспорт и железная дорога, то для севера авиация – вопрос жизненной необходимости и социального благополучия. Так что аэропорт «Норильск», без преувеличения, это воздушные ворота не только отдельно взятого северного города, но и всего Таймыра, через которые осуществляется связь с «большой землей».

На минувшей неделе было заключено четырехстороннее соглашение, цель которого – вывести на новый уровень и упорядочить работу северного транспортного узла. Соглашение подписали председатель правительства Красноярского края Юрий Лапшин, руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько, генеральный директор ООО «Аэропорт Норильск» Андрей Никифоров и генеральный директор АО «Авиакомпания «НордСтар» Леонид Мохов.

Документ готовился в соответствии с поручением Президента России для обеспечения устойчивого авиасообщения труднодоступных северных территорий края и развития Арктической зоны России. Президент компании «Норникель» (NordStar входит в его структуру) Владимир Потанин обозначил, что это – важный шаг на пути к реализации планов социально-экономического развития Норильска, отраженных в соглашении от 20 февраля этого года, подписанных между «Норникелем», Правительством РФ, краем и городом.

- В Норильске мы уже приступили к реализации планов по реновации жилья, по переселению людей на материк и к другим программам, которые должны привести к изменению облика города, превращению его в современный и комфортный для жилья. Для нас важно взаимодействие как с городом, так и с Красноярским краем, и с федеральными властями. И подписание документов, которое состоялось 10 марта, как раз важный шаг на пути к реализации наших планов, - сказал Владимир Потанин.

Соглашение было подписано в присутствии губернатора края Александра Усса. Фото: пресс-служба правительства края

Границы тарифов и гарантия рейсов

Согласно документу авиакомпания NordStar получает статус базового перевозчика аэропорта «Норильск». Сам аэропорт будет развиваться, как внутрироссийский транспортный хаб. А населению гарантируются качественные, доступные круглый год авиауслуги. Это подчеркивает глава Росавиации Александр Нерадько.

Что это значит. Северян волнуют два момента: тарифы и возможность улететь в нужное им время. Не секрет, что на стоимость перелета влияет множество разных факторов, в том числе дата покупки билета и дата вылета. И порой цена билета становится заоблачной и обременительной. Вдобавок, порой нет возможности улететь (погодные условия – не в счет). Поэтому в рамках соглашения авиакомпания NordStar берет на себя обязательства установить расписание и предельный уровень тарифов на рейсы в Норильск и из Норильска.

- Для пассажиров данное соглашение – это в первую очередь гарантированная стоимость перелета, не зависящая от даты вылета и покупки билета, и гарантированное количество рейсов, - поясняет Леонид Мохов. – Для авиакомпании – это стабильный налет и пассажиропоток, возможность планирования дальнейшего развития маршрутной сети и авиапарка для обеспечения авиасообщения по большему количеству направлений, востребованных среди жителей Норильского промышленного района.

Иными словами будет разработан определенный «потолок» стоимости авиаперевозки, выше которой цена билета быть не сможет. Ниже – да, но выше – нет. Контролировать будут и Росавиация, и правительство края. Предельный тариф устанавливается на год.

А как же монополия?

Вопрос, который наверняка зададут другие авиаперевозчики: получается, что при таких условиях NordStar становится монополистом для Норильска. К тому же для заключения соглашения о базовом перевозчике для Норильска по просьбе губернатора Красноярского края пришлось разработать и внести поправки федеральное законодательство (это заняло полтора года).

Однако, как сказал гендиректор компании Леонид Мохов, «You are Welcome»:

- Мы не монополисты. Сюда сейчас летает и авиакомпания «Сибирь», и выполняются чартеры. Соглашение не говорит о том, что мы закрываем аэропорт для других авиакомпаний. Но теперь авиакомпании, которые будут входить в аэропорт, должны соответствовать новым принятым требованиям, как и мы. То есть они должны будут согласовывать и тарифы, и расписание.

Леонид Мохов справедливо отметил, что у многих авиакомпаний заинтересованность в Норильске появляется только в период отпусков. Пассажиропоток за летние месяцы – более 200 тысяч человек. А надо, что авиаперевозчики с таким же рвением выполняли рейсы круглогодично.

Самолеты NordStar не спутаешь ни с какими другими Фото: Мария ЛЕНЦ

Планы на будущее

Традиционный вопрос, планируется ли расширение маршрутной сети авиакомпании в связи с подписанием соглашения? Сегодня из Норильска «на материк» выполняются 15 рейсов. Самые частые – в Красноярск и Москву. Есть рейсы в Абакан, Краснодар, Анапу, Минеральные Воды, Новосибирск, Сочи, Санкт-Петербург и другие. В новом летнем сезоне открывается (точнее возвращается) рейс в Челябинск. А в целом, конечно, компания ориентируется на пожелание норильчан: будет спрос – будет и предложение.

Для справки:

NordStar – российская авиакомпания, входит в число 15-ти крупнейших отечественных авиаперевозчиков. В 2019 и 2020 годах признана лучшим авиаперевозчиком в области обеспечения транспортной безопасности по итогам национальной премии «Транспортная безопасность России». География полетов NordStar насчитывает более 50 регулярных направлений из российских и зарубежных городов.