Красноярские депутаты предлагают учить школьных преподавателей профайлингу

Фото: Горсовет Красноярска

Депутаты Красноярского городского Совета обсудили ситуацию с безопасностью в муниципальных образовательных учреждениях. На встречу пригласили руководителей профильных подразделений администрации города, а также представителей охранных предприятий.

Как рассказал заместитель руководителя главного управления образования Красноярска Андрей Сигида, в этом году в сфере охраны образовательных организаций произошли серьёзные изменения. Ранее решение о найме специализированных охранных предприятий принимали родители, услуги финансировались за счёт собранных ими денег. С 1 февраля профессиональные охранники работают почти во всех школах и детских садах за бюджетные средства.

«Рынок объёмный и новый, пока качество услуг не вполне отвечает требованиям. Но работа с компаниями ведётся. Сформирован чек-лист для руководителей школ и детсадов, каждый день они проверяют, как охранники исполняют свои обязанности, информацию о нарушениях передают нам, мы выставляем финансовые претензии. Спуску мы охранным предприятиям не дадим!» - объяснил ситуацию Андрей Сигида.

Наталья Каптелинина. Фото: Горсовет Красноярска

Речь на комиссии шла не только о деятельности охранных предприятий, но и о целом комплексе мероприятий, направленных на обеспечение безопасности в школах и детских садах. Дискуссию вызвало предложение депутата Олега Панченко полностью закрыть доступ на школьные дворы для тех людей, которые не имеют отношения к образовательному процессу.

«Мы должны решить, что важнее – прогулки местных жителей на пришкольной территории или безопасность детей. На мой взгляд, выбор очевиден», - считает народный избранник.

Однако эта идея оказалась по нраву далеко не всем коллегам Олега Панченко: многие горожане пользуются спортивными площадками, оборудованными на школьных дворах, по некоторым территориям проходят привычные красноярцам маршруты. Председатель комиссии Марина Малышева в качестве компромисса предложила запирать вход лишь на время занятий. При этом Марина Михайловна напомнила, что не во всех школах периметр двора в идеальном состоянии, нужно приводить ограждения в порядок.

По словам Андрей Сигиды, одна из самых обсуждаемых тем – усиление системы видеонаблюдения в школах и детских садах. Но количество камер не всегда является гарантией безопасности. «В Казани с видеокамерами в школах всё было отлично, и они не помогли предотвратить трагедию», - говорит Андрей Николаевич. В то же время есть технологии, которые запускают видеосъёмку после нажатия тревожной кнопки. Это позволяет полиции оперативно и адекватно оценить обстановку в образовательном учреждении до приезда наряда на место происшествия.

Депутат Наталья Каптелинина считает, что нужно уделять внимание не только охране, но и воспитанию детей.

«Мы регулярно проводим «Уроки добра» в школах. На них приходят дети с инвалидностью, рассказывают о себе, своих интересах. Это помогает свести к минимуму агрессию у учеников», - говорит Наталья Олеговна.

По итогам встречи депутаты рекомендовали администрации отработать с учителями и школьными психологами порядок действий в условиях чрезвычайной ситуации, а также обучить педагогов, психологов и охранников профайлингу – психологической методике, которая позволяет оценить и спрогнозировать поведение человека. Кроме того, члены комиссии предложили председателю городского Совета обратиться в правительство России с вопросом о включении школ в перечень объектов, подлежащих обязательной охране войсками Росгвардии.