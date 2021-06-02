«Никто, кроме нас!» На левобережье Красноярска высадился зелёный десант

Фото: Красноярская рециклинговая компания

Девиз воздушно-десантных войск как нельзя лучше подходит для акций по уборке зелёных зон краевого центра. Отдыхать там любят все горожане, а вот убирать мусор, как правило, выходят только добровольцы. На этот раз с мешками-парашютами на дистанции «высадились» студенты вузов и средних учебных заведений, работающая молодёжь и просто активные красноярцы, некоторые – целыми семьями.

Уборка прошла в четырёх районах левобережья: в Советском – на косе Орлиха, в Центральном – на острове Молокова, в Железнодорожном навели порядок на берегу реки Бугач у дома № 70в по улице Калинина, а в Октябрьском районе – на территории лесного массива студенческого городка по направлению к стадиону «Динамо».

Битва с мусором завершилась разгромным поражением противника: 2,5 тонны отходов вывезли мусоровозы «КРК» на полигон. Собранный отдельно пластик подрядчики левобережного оператора направили на переработку.

Исполнительный директор «Красноярской рециклинговой компании» Антонина Югай отметила: по сравнению с результатами прошлых лет мусора на некоторых участках стало заметно меньше:

– Нам есть с чем сравнивать, ведь наша компания ежегодно поддерживает все экологические акции, субботники и квесты по уборке на левобережье, – рассказала Антонина Югай. – На этот раз мы не только предоставили мусоровозы и сувениры для участников игр, но и выставили на две игры свои команды. И коллеги отлично себя показали!

Впереди лето, и подобных мероприятий в городе пройдёт ещё немало. Волонтёры намерены компенсировать прошлогодний вынужденный простой из-за ограничений по ковиду. А «Красноярская рециклинговая компания» всегда готова поддержать такие начинания!