В Красноярске водяной аркой встретили самолёт из Благовещенска

Водяная арка в аэропорту Красноярска Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярский аэропорт устроил торжественную встречу для первого приземлившегося самолёта в рамках открытия нового хаба компании «Аэрофлот». Воздушное судно из Благовещенска, после приземления на полосу, проехало через водяную арку, согласно давней авиационной традиции.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Два брандспойта пожарных машин выпускают мощные потоки воды в воздух с двух сторон, тем самым образуя арку или ворота. Таким образом во всех аэропортах мира приветствуют самолёты, впервые приземлившиеся на их взлетно-посадочную полосу. Это может быть открытие нового рейса, первый самолёт новой авиакомпании – поводов для торжественной встречи довольно много.

Зрелище очень-очень эффектное и абсолютно безопасное. Обычно пассажиров заранее предупреждают о том, что на земле их рейс будут встречать таким необычным способом, так что волнений в самолёте практически не бывает.

Напомним, что 31 мая в аэропорту Красноярска состоялась церемония открытия долгожданного международного авиахаба. Статус базовой воздушной гавани позволит значительно расширить маршрутную сеть прямых регулярных рейсов. Кроме того, аэропорт Красноярск станет базой для современных самолетов «Аэрофлота».

Фото: Мария ЛЕНЦ

Теперь из Красноярска можно улететь еще в 5 городов России – добавились регулярные рейсы в Краснодар, Благовещенск, Сочи, Иркутск и столицу Крыма – Симферополь.

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