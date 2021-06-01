Афиша Красноярска на июнь 2021: главные гастроли

Великий Гэтсби. Фото: Музыкальный театр

Гастроли и премьеры июня

Первый летний месяц обещает нам насыщенные событиями дни и вечера!

Гастроли

Трио Макара Новикова и Алины Енгибарян 12+

Малый концертный зал

Пр. Мира, 2Б

3 июня, 19.30

Билеты 600-1200 рублей.

Группа «Немного нервно» 16+

МТБЦ «Пилот»

Ул. Аэровокзальная, 10

4 июня, 20.00

Билеты от 600 рублей.

Двое на качелях 12+

В ролях Татьяна Арнтгольц, Григорий Антипенко

Музыкальный театр

Пр. Мира, 129

8 июня, 19.00

Билеты 1000-3500 рублей.

Группа «Кипелов» 16+

Гранд Холл Сибирь

Ул. Авиаторов, 19

9 июня, 19.00

Билеты 1600-3400 рублей.

Группа «Мираж» 16+

Максимилианс

Ул. Партизана железняка, 17

10 июня, 20.00

Билеты 1350-3350 рублей.

Праздничный хор Данилова монастыря и Сибирский мужской хор 6+

Большой концертный зал

Пр. Мира, 2Б

12 июня, 19.00

Билеты 250-1100 рублей.

Баста 16+

Платинум Арена

Ул. Лесников, 21

15 июня, 19.00

Билеты 1500-5000 рублей.

Петр Мамонов 16+

Музыкальный театр

Пр. Мира, 2Б

15 июня, 19.00

Билеты 1200-3500 рублей.

Stand Up: Нурлан Сабуров 18+

Платинум Арена

Ул. Лесников, 21

19 июня, 19.00

Билеты 900-6500 рублей.

Сергей Лазарев 6+

Большой концертный зал

Пр. Мира, 2Б

24 июня, 19.00

Билеты 1800-5500 рублей.

Катя Чехова 6+

Центральный парк

26 июня, 15.00

Вход свободный.

Особенности национальной женитьбы 12+

В ролях Татьяна Лютаева, Полина Долинская, Кирилл Гребенщиков, Игорь Ливанов, Петр Белышков

Большой концертный зал

Пр. Мира, 2Б

27 июня, 19.00

Билеты 1500-4000 рублей.

Евгений Маргулис: Квартирник Маргулиса 16+

Большой концертный зал

Пр. Мира, 2Б

30 июня, 19.00

Билеты 1500-5000 рублей.

Гастроли Чеченского театра

"Выше гор" 12+

Драма. На чеченском языке с синхронным переводом на русский язык. Продолжительность 2 часа.

8 и 9 июня, 19.00

"Свой дом - красный дом, или дорога домой" 12+

Трагикомедия. На чеченском языке с синхронным переводом на русский язык. Продолжительность 2 часа.

10 июня, 19.00

"В горы за тобой" 12+

Драма. На русском языке. В главной роли – Ольга Кабо. Продолжительность 1 час 50 минут.

11 июня, 19.00

12 июня, 14.00, 19.00

Чеченский государственный драматический театр им. Х.Нурадилова

на сцене Красноярского драматического театра им. А.С.Пушкина

с 8 по 12 июня.

Гастроли Железногорского театра кукол

Гуси-лебеди 6+

Героиня сказки, Настенька, ошибается и учится на своих ошибках. А вместе с ней и маленькие зрители учатся добру, чуткости, сердечному отношению к близким людям.

Дом актера

Ул.Бограда, 26

6 июня, 11.00

Премьеры

Великий Гэтсби 12+

Музыкальный вариант «Великого Гэтсби» – результат труда композитора Владимира Баскина, автора либретто Натальи Индейкиной и автора текстов музыкальных номеров Константина Рубинского. Вдохновленные идеями Фрэнсиса Скотта Фицджеральда, описывающего «золотую эпоху джаза», они создали своё уникальное произведение, в котором представлен мир Америки 1920-х годов, вершиной которого становятся богатые и успешные.

На сцене эта атмосфера будет передана джазовыми композициями, характерными для того времени танцами, основой которых станут чарльстон и линди-хоп и, конечно же, стилем ар-деко с его небоскребами, дорогостоящими материалами и цветовыми контрастами.

Музыкальный театр

Пр. Мира, 129

3 и 4 июня, 19.00

5 июня, 18.00

23, 24 и 25 июня, 19.00.

Билеты 300-1000 рублей.

Капитанская дочка 14+

Сцены из повести поставил известный по спектаклю «Собаки-якудза» в Красноярском ТЮЗе режиссер из Санкт-Петербурга Тимур Насиров.

Вот некоторые заметки и размышления Тимура по поводу любимой повести великого русского писателя: «Что такое «Капитанская дочка»? Это инструкция, как себя вести, если ты попал в стихию. Пугачевский бунт – это стихия. Это война подспудного, дикого с правильным и логичным. И Петруша Гринев оказывается только щепкой в море».

Драматический театр им. А.С. Пушкина

Пр. Мира, 73

5 и 6 июня, 18.00

18 июня, 19.00

Билеты 200-1300 рублей.

С мамой не шутят 16+

Легкая комедия положений, в которой муж умудрился принять тещу за стриптизершу, теща чужого жениха посчитала своим зятем, но никто этой путанице особо и не сопротивлялся, ведь мужей много не бывает!!

Дом актера

7 июня, 19.00

20 июня, 19.00

Билеты 700 рублей.

Рейкьявик`74 18+

В основе спектакля – подлинная история о том, как в 1974 году в Исландии бесследно исчезли два человека. Тела пропавших не нашли, но по обвинению в жестоком убийстве были арестованы шестеро молодых людей. Следствие не предъявило никаких реальных улик и доказательств. Единственным основанием для приговора были свидетельства самих обвиняемых.

Спустя много лет, в 2018 году, Верховный суд Исландии оправдал пятерых осужденных. До сих пор это дело остается загадкой. Документальная пьеса польского драматурга Марты Соколовской реконструирует взаимоотношения участников этого странного процесса и феномен создания «ложной памяти».

Театр юного зрителя

Ул. Вавилова, 25

8, 9, 21, 22 июня, 19.00

Билеты 500 рублей.

Катапульта 18+

Главный герой из тех, кто взрослел в начале 90-х, да там и остался. Несвоевременный человек, не пробивной, ищет справедливости себе в ущерб. Жизнь у Вадика не ладится: жена после развода домой пускать не хочет, сыну на выпускной приличный костюм купить не на что, в очередной раз не смог устроиться на работу, да еще в какое-то мутное дело ввязался. Вся жизнь у Вадика в пролее, как будто запустили его из катапульты в играющем огоньками парке аттракционов, не пристегнув ремнем безопасности.

Театр юного зрителя

Ул. Вавилова, 25

10 и 11 июня, 19.00

19 и 20 июня, 18.00

Билеты 500 рублей.

Концерты

Пушкиниана 12+

В этот вечер на стихи Пушкина прозвучат произведения русских мастеров мелодии – Михаила Глинки, Николая Римского-Корсакова, Александра Даргомыжского, Петра Чайковского, Николая Метнера, Сергея Рахманинова, Георгия Свиридова и многих других.

Театр оперы и балета им.Дмитрия Хворостовского

Ул. Перенсона, 2

6 июня, 18.00

«Сказание о Русской земле» 6+ ФОТО

Концертная программа с участием Праздничного хора Московского Данилова монастыря и Сибирского мужского хора посвящена Дню России.

Зрители услышат наряду с духовными, казачьими, народными и военными песнями с прозаическими и стихотворными зарисовками, песнями современных композиторов, аутентичные песнопения из монастырских богослужений, колокольные звоны, а также произведения, исполненные на оригинальных русских народных инструментах лауреатом международных и всероссийских конкурсов и фестивалей ансамблем народной песни «Сибирская вечора».

Кульминационным моментом станет исполнение творческими коллективами песни «Дорога к храму».

Большой концертный зал

Пр. Мира, 2Б

12 июня, 19.00

Билеты 250-1100 рублей.

Куда еще пойти

Арт-Базар 0+

На главной сцене состоится 10-ый Всемирный день вязания! Множество локаций, концерт, дефиле, выставки-продажи. Чемпионат по скоростному вязанию и многое другое!

Центральный парк

6 июня, 12.00

Вход свободный.