Афиша Красноярска на июнь 2021: главные гастроли

Великий Гэтсби. Фото: Музыкальный театр
Первый летний месяц обещает нам насыщенные событиями дни и вечера!
Гастроли
Трио Макара Новикова и Алины Енгибарян 12+
Малый концертный зал
Пр. Мира, 2Б
3 июня, 19.30
Билеты 600-1200 рублей.
Группа «Немного нервно» 16+
МТБЦ «Пилот»
Ул. Аэровокзальная, 10
4 июня, 20.00
Билеты от 600 рублей.
Двое на качелях 12+
В ролях Татьяна Арнтгольц, Григорий Антипенко
Музыкальный театр
Пр. Мира, 129
8 июня, 19.00
Билеты 1000-3500 рублей.
Группа «Кипелов» 16+
Гранд Холл Сибирь
Ул. Авиаторов, 19
9 июня, 19.00
Билеты 1600-3400 рублей.
Группа «Мираж» 16+
Максимилианс
Ул. Партизана железняка, 17
10 июня, 20.00
Билеты 1350-3350 рублей.
Праздничный хор Данилова монастыря и Сибирский мужской хор 6+
Большой концертный зал
Пр. Мира, 2Б
12 июня, 19.00
Билеты 250-1100 рублей.
Баста 16+
Платинум Арена
Ул. Лесников, 21
15 июня, 19.00
Билеты 1500-5000 рублей.
Петр Мамонов 16+
Музыкальный театр
Пр. Мира, 2Б
15 июня, 19.00
Билеты 1200-3500 рублей.
Stand Up: Нурлан Сабуров 18+
Платинум Арена
Ул. Лесников, 21
19 июня, 19.00
Билеты 900-6500 рублей.
Сергей Лазарев 6+
Большой концертный зал
Пр. Мира, 2Б
24 июня, 19.00
Билеты 1800-5500 рублей.
Катя Чехова 6+
Центральный парк
26 июня, 15.00
Вход свободный.
Особенности национальной женитьбы 12+
В ролях Татьяна Лютаева, Полина Долинская, Кирилл Гребенщиков, Игорь Ливанов, Петр Белышков
Большой концертный зал
Пр. Мира, 2Б
27 июня, 19.00
Билеты 1500-4000 рублей.
Евгений Маргулис: Квартирник Маргулиса 16+
Большой концертный зал
Пр. Мира, 2Б
30 июня, 19.00
Билеты 1500-5000 рублей.
Гастроли Чеченского театра
"Выше гор" 12+
Драма. На чеченском языке с синхронным переводом на русский язык. Продолжительность 2 часа.
8 и 9 июня, 19.00
"Свой дом - красный дом, или дорога домой" 12+
Трагикомедия. На чеченском языке с синхронным переводом на русский язык. Продолжительность 2 часа.
10 июня, 19.00
"В горы за тобой" 12+
Драма. На русском языке. В главной роли – Ольга Кабо. Продолжительность 1 час 50 минут.
11 июня, 19.00
12 июня, 14.00, 19.00
Чеченский государственный драматический театр им. Х.Нурадилова
на сцене Красноярского драматического театра им. А.С.Пушкина
с 8 по 12 июня.
Гастроли Железногорского театра кукол
Гуси-лебеди 6+
Героиня сказки, Настенька, ошибается и учится на своих ошибках. А вместе с ней и маленькие зрители учатся добру, чуткости, сердечному отношению к близким людям.
Дом актера
Ул.Бограда, 26
6 июня, 11.00
Великий Гэтсби 12+
Музыкальный вариант «Великого Гэтсби» – результат труда композитора Владимира Баскина, автора либретто Натальи Индейкиной и автора текстов музыкальных номеров Константина Рубинского. Вдохновленные идеями Фрэнсиса Скотта Фицджеральда, описывающего «золотую эпоху джаза», они создали своё уникальное произведение, в котором представлен мир Америки 1920-х годов, вершиной которого становятся богатые и успешные.
На сцене эта атмосфера будет передана джазовыми композициями, характерными для того времени танцами, основой которых станут чарльстон и линди-хоп и, конечно же, стилем ар-деко с его небоскребами, дорогостоящими материалами и цветовыми контрастами.
Музыкальный театр
Пр. Мира, 129
3 и 4 июня, 19.00
5 июня, 18.00
23, 24 и 25 июня, 19.00.
Билеты 300-1000 рублей.
Капитанская дочка 14+
Сцены из повести поставил известный по спектаклю «Собаки-якудза» в Красноярском ТЮЗе режиссер из Санкт-Петербурга Тимур Насиров.
Вот некоторые заметки и размышления Тимура по поводу любимой повести великого русского писателя: «Что такое «Капитанская дочка»? Это инструкция, как себя вести, если ты попал в стихию. Пугачевский бунт – это стихия. Это война подспудного, дикого с правильным и логичным. И Петруша Гринев оказывается только щепкой в море».
Драматический театр им. А.С. Пушкина
Пр. Мира, 73
5 и 6 июня, 18.00
18 июня, 19.00
Билеты 200-1300 рублей.
С мамой не шутят 16+
Легкая комедия положений, в которой муж умудрился принять тещу за стриптизершу, теща чужого жениха посчитала своим зятем, но никто этой путанице особо и не сопротивлялся, ведь мужей много не бывает!!
Дом актера
7 июня, 19.00
20 июня, 19.00
Билеты 700 рублей.
Рейкьявик`74 18+
В основе спектакля – подлинная история о том, как в 1974 году в Исландии бесследно исчезли два человека. Тела пропавших не нашли, но по обвинению в жестоком убийстве были арестованы шестеро молодых людей. Следствие не предъявило никаких реальных улик и доказательств. Единственным основанием для приговора были свидетельства самих обвиняемых.
Спустя много лет, в 2018 году, Верховный суд Исландии оправдал пятерых осужденных. До сих пор это дело остается загадкой. Документальная пьеса польского драматурга Марты Соколовской реконструирует взаимоотношения участников этого странного процесса и феномен создания «ложной памяти».
Театр юного зрителя
Ул. Вавилова, 25
8, 9, 21, 22 июня, 19.00
Билеты 500 рублей.
Катапульта 18+
Главный герой из тех, кто взрослел в начале 90-х, да там и остался. Несвоевременный человек, не пробивной, ищет справедливости себе в ущерб. Жизнь у Вадика не ладится: жена после развода домой пускать не хочет, сыну на выпускной приличный костюм купить не на что, в очередной раз не смог устроиться на работу, да еще в какое-то мутное дело ввязался. Вся жизнь у Вадика в пролее, как будто запустили его из катапульты в играющем огоньками парке аттракционов, не пристегнув ремнем безопасности.
Театр юного зрителя
Ул. Вавилова, 25
10 и 11 июня, 19.00
19 и 20 июня, 18.00
Билеты 500 рублей.
Пушкиниана 12+
В этот вечер на стихи Пушкина прозвучат произведения русских мастеров мелодии – Михаила Глинки, Николая Римского-Корсакова, Александра Даргомыжского, Петра Чайковского, Николая Метнера, Сергея Рахманинова, Георгия Свиридова и многих других.
Театр оперы и балета им.Дмитрия Хворостовского
Ул. Перенсона, 2
6 июня, 18.00
«Сказание о Русской земле» 6+ ФОТО
Концертная программа с участием Праздничного хора Московского Данилова монастыря и Сибирского мужского хора посвящена Дню России.
Зрители услышат наряду с духовными, казачьими, народными и военными песнями с прозаическими и стихотворными зарисовками, песнями современных композиторов, аутентичные песнопения из монастырских богослужений, колокольные звоны, а также произведения, исполненные на оригинальных русских народных инструментах лауреатом международных и всероссийских конкурсов и фестивалей ансамблем народной песни «Сибирская вечора».
Кульминационным моментом станет исполнение творческими коллективами песни «Дорога к храму».
Большой концертный зал
Пр. Мира, 2Б
12 июня, 19.00
Билеты 250-1100 рублей.
Арт-Базар 0+
На главной сцене состоится 10-ый Всемирный день вязания! Множество локаций, концерт, дефиле, выставки-продажи. Чемпионат по скоростному вязанию и многое другое!
Центральный парк
6 июня, 12.00
Вход свободный.